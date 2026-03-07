Iran : les mollahs ont trouvé le successeur de Khamenei en France... non loin de Neauphle-le-Château

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Il est des affaires judiciaires qui dépassent de loin la seule responsabilité pénale d’un homme. Elles deviennent des révélateurs d’époque, des moments de vérité où une société se regarde dans le miroir…
Narendra Modi, premier ministre indien, a reçu homologue canadien Mark Carney début mars. Une série d’accords économiques ont été signés, après des mois de tensions. Ottawa et New Delhi semblent avoir choisi…
Alors que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient avec l’escalade du conflit entre les United States, Israel et Iran, India adopte une posture diplomatique soigneusement calibrée. Les déclarations officielles de New Delhi ainsi…
Monsieur Denis Sassou N’Guesso, vous êtes candidat à votre réélection à la présidence de la République du Congo. Première question : avez-vous hésité à vous représenter au suffrage de vos concitoyens ?…
Les derniers chiffres publiés par l’IEDOM, l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer, sont sans appel et fort inquiétants : en 2025, les défaillances d’entreprises dans les Outre-mer atteignent 2 832 cas, en hausse…