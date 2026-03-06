Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Narendra Modi, premier ministre indien, s’est rendu début mars au Canada à la rencontre de son homologue Mark Carney. Une série d’accords économiques ont été signés, après des mois de tensions. Ottawa…
Alors que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient avec l’escalade du conflit entre les United States, Israel et Iran, India adopte une posture diplomatique soigneusement calibrée. Les déclarations officielles de New Delhi ainsi…
Monsieur Denis Sassou N’Guesso, vous êtes candidat à votre réélection à la présidence de la République du Congo. Première question : avez-vous hésité à vous représenter au suffrage de vos concitoyens ?…
Les derniers chiffres publiés par l’IEDOM, l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer, sont sans appel et fort inquiétants : en 2025, les défaillances d’entreprises dans les Outre-mer atteignent 2 832 cas, en hausse…
Depuis des années, nous plaidons pour que l’Europe prenne le leadership dans certains combats civilisationnels qui façonnent les relations non seulement entre les hommes mais également entre les nations. Accords d’Abraham, guerre…
Quand l’Histoire frappe à la porte, il est des chefs d’État qui répondent et d’autres, plus prudents ou plus couards, qui regardent par le judas. Depuis samedi, le Moyen-Orient s’embrase davantage encore.…