Priorité à la paix : l’Inde appelle à la retenue et à la protection des civils dans la crise Iran–États-Unis–Israël

Alors que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient avec l’escalade du conflit entre les United States, Israel et Iran, India adopte une posture diplomatique soigneusement calibrée.

Les déclarations officielles de New Delhi ainsi que les démarches du Premier ministre Narendra Modi et du ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar reflètent non seulement un calcul stratégique, mais aussi une préoccupation marquée pour la stabilité humanitaire.

Au cœur de la réponse de l’Inde se trouve un engagement à prévenir de nouvelles pertes de vies civiles, à préserver la stabilité régionale et à maintenir le dialogue dans un environnement de plus en plus polarisé.

Exprimer ses préoccupations et prioriser la sécurité des civils

Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié la crise en cours au Moyen-Orient de « grave préoccupation », soulignant que l’escalade continue risque d’aggraver les souffrances humanitaires et de déstabiliser une région déjà fragile.

Le Premier ministre Modi a dialogué avec plusieurs dirigeants du Moyen-Orient, dont le Premier ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu ; le président des United Arab Emirates, Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; le prince héritier d’Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud ; et le roi de Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa. Il a transmis les préoccupations de l’Inde concernant la montée des hostilités et souligné l’urgence de prévenir les pertes civiles et de protéger les infrastructures critiques.

Le ton équilibré de l’Inde reflète un effort délibéré pour apaiser les tensions plutôt que les amplifier.

Le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar a repris cette position lors des interactions diplomatiques, en insistant sur le fait que les conflits dans la région ont des répercussions mondiales, allant des déplacements humanitaires à la volatilité économique et à l’insécurité énergétique, affectant non seulement le Moyen-Orient, mais aussi l’Europe et la communauté internationale au sens large.

Vigilance humanitaire et responsabilité

Si India reste attentive à la sécurité de ses citoyens dans la région, sa posture officielle va au-delà des seules considérations consulaires. New Delhi a présenté la crise comme ayant des conséquences humanitaires profondes, appelant à la protection des civils, quelle que soit leur nationalité.

Les missions indiennes dans la région ont reçu pour consigne de rester vigilantes et réactives, reflétant le principe plus large selon lequel les gouvernements ont la responsabilité de protéger la vie humaine en période de conflit. Parallèlement, l’Inde a évité toute mesure ou rhétorique pouvant être perçue comme partisane, cherchant plutôt à préserver un espace propice à la diplomatie.

Autonomie stratégique guidée par une vision centrée sur l’humain

La réponse de India à la confrontation Iran–États-Unis–Israël illustre sa doctrine d’autonomie stratégique, en maintenant des relations avec toutes les parties tout en évitant de s’enliser dans la politique de blocs.

New Delhi entretient des liens de défense et technologiques solides avec Israel, des liens civilisationnels et énergétiques de longue date avec Iran, ainsi que des partenariats économiques essentiels dans l’ensemble du Golfe.

Pourtant, dans la crise actuelle, New Delhi a placé la stabilité humanitaire et la désescalade au cœur de sa communication.

Cette priorité s’inscrit dans la philosophie que l’Inde a portée lors de sa présidence du G20 sous le thème « Vasudhaiva Kutumbakam : Une Terre, Une Famille, Un Avenir ». Le concept souligne l’interconnexion des nations et l’impératif moral de privilégier le bien-être collectif plutôt que la confrontation.

La position de l’Inde reflète non pas de l’indifférence, mais de la prudence : la conviction qu’une sécurité durable naît de la retenue, du dialogue et de la protection des civils. Dans un conflit marqué par une escalade rapide et une rivalité géopolitique, la posture de New Delhi traduit son aspiration à agir comme une force stabilisatrice, plaçant la vie humaine, l’équilibre régional et la responsabilité partagée des nations au centre de la prévention de nouvelles tragédies.

Michel Taube