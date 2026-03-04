Nous respectons votre vie privée

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.

Edito

Choisir son hegemon. La chronique d’Yves Laisné

Yves Laisné : Vive l'inégalité !
« L’indépendance de la France » est un thème devenu récurrent de la vie publique, mais relève aujourd’hui davantage du réflexe rhétorique que d’une réalité. La France fut indépendante lorsqu’elle dominait une Europe qui…