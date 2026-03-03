Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Depuis des années, nous plaidons pour que l’Europe prenne le leadership dans certains combats civilisationnels qui façonnent les relations non seulement entre les hommes mais également entre les nations. Accords d’Abraham, guerre…
Quand l’Histoire frappe à la porte, il est des chefs d’État qui répondent et d’autres, plus prudents ou plus couards, qui regardent par le judas. Depuis samedi, le Moyen-Orient s’embrase davantage encore.…
Comme nous l'écrivions fin janvier (https://t.co/fNlSxLJLp9), d'ici le 21 mars et la fête de Norouz, Nouvel an persan, symbole de la lumière, le peuple iranien sera libéré du joug théocratique et islamique…
Talents Outre-mer 2. Coleen Clément est titulaire d’un MBA Directeur d’hôtellerie internationale de Vatel Martinique. Actuellement adjoint de direction à l’hôtel Squash (groupe Karibea) à Fort-de-France, il répond à Opinion Internationale. …
Samedi 28 février 2026, événement assez rare : nous vivrons un alignement de pas moins de 6 planètes. Mercure, Venus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s’offriront à nous simultanément. De quoi perturber nos…
« L’indépendance de la France » est un thème devenu récurrent de la vie publique, mais relève aujourd’hui davantage du réflexe rhétorique que d’une réalité. La France fut indépendante lorsqu’elle dominait une Europe qui…
Dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient ces dernières 24 heures, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a adressé des messages officiels aux dirigeants de plusieurs pays du Golfe. Il y exprime…