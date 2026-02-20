Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Il y a des rendez-vous qui dépassent la simple logique événementielle pour devenir des marqueurs de l’état d’une nation. Le Salon International de l’Agriculture est de ceux-là. En 2026, plus que jamais,…
Anaïs Rose-Apoline, bonjour, merci d’avoir accepté de répondre à la rubrique Opinion Outre-mer d’Opinion Internationale. Résumez-nous votre parcours professionnel s’il-vous-plaît. Je suis actuellement contrôleur de gestion opérationnelle au sein du groupe…
L’ambition de l’Inde de devenir un centre mondial des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle prend un élan tangible, soutenue par des incitations gouvernementales de plusieurs milliards de dollars, une demande intérieure croissante…
Depuis quelques mois, les rapports fournis par des ONG indépendantes dénoncent l’influence croissante des lobbies du tabac dans les arcanes des institutions européennes. La pression se renforce, alors que la Commission européenne…
Le 17 avril 1825 était publiée l’ordonnance de Charles X qui reconnaissait l’indépendance d’Haïti en échange d’une indemnisation. C’était donc il y a 250 ans ! Est-ce l’occasion, chaque année, pour la France…
Il est des rendez-vous qui ne relèvent pas seulement du calendrier diplomatique mais du sursaut dans une nouvelle histoire. Le Sommet mondial sur l’intelligence artificielle qui se tiendra du 16 au 20…
Pendant longtemps, l’Inde était connue dans le monde pour ses épices, ses textiles, puis plus récemment pour ses services informatiques. Mais aujourd’hui, le pays redéfinit son image et sa stratégie de développement.…