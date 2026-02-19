Les politiques publiques, talents et effet d’échelle : pourquoi l’Inde est en train de devenir le prochain grand pôle mondial des semi-conducteurs

L’ambition de l’Inde de devenir un centre mondial des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle prend un élan tangible, soutenue par des incitations gouvernementales de plusieurs milliards de dollars, une demande intérieure croissante et un écosystème d’innovation en pleine expansion.

Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales connaissent un réalignement en raison des tensions géopolitiques et des enseignements tirés des perturbations liées à la pandémie, l’Inde se positionne comme une alternative stable et évolutive dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Le marché indien des semi-conducteurs, évalué à environ $38 milliards en 2023, $45-50 milliards en 2025 et devrait dépasser $100 milliards d’ici 2030. L’industrie mondiale des semi-conducteurs, quant à elle, devrait approcher le $1 trillion d’ici la fin de la décennie, créant ainsi de la place pour de nouveaux centres de fabrication.

Les politiques publiques au cœur de la stratégie de développement

La dynamique des semi-conducteurs en Inde s’est officiellement accélérée en 2021 avec le lancement du Programme Semicon India et de la Mission des Semi-conducteurs en Inde (ISM 1.0). L’initiative, soutenue par un cadre d’incitations de $9–10 milliards, offre un soutien fiscal allant jusqu’à 50 % des coûts des projets pour les usines de fabrication, les installations d’assemblage et de test, ainsi que pour la conception de semi-conducteurs.

Le programme a marqué un tournant structurel dans la politique industrielle de l’Inde en ciblant l’ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, de la conception et la fabrication à l’emballage et aux matériaux, plutôt que de se concentrer sur des segments isolés.

À ce jour, plus de 10 projets de fabrication et d’emballage de semi-conducteurs ont été approuvés, avec des engagements d’investissement total dépassant $20 milliards. Ces projets sont répartis dans plusieurs États, dont le Gujarat, l’Assam et l’Uttar Pradesh, et devraient générer des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects.

L’implication coordonnée des gouvernements central et des États, via le soutien aux infrastructures, les incitations fiscales et les approbations accélérées, a considérablement amélioré la viabilité des projets et renforcé la confiance des investisseurs.

ISM 2.0 signale une continuité politique à long terme

Dans le Budget de l’Union 2026–27, le gouvernement a lancé l’ISM 2.0, renforçant son engagement à long terme envers le secteur des semi-conducteurs, un signal important pour les investisseurs dans les industries à forte intensité de capital.

La deuxième phase élargit l’objectif au-delà de la fabrication pour inclure la production d’équipements pour semi-conducteurs, les matériaux avancés, des chaînes d’approvisionnement résilientes et le développement de la propriété intellectuelle indigène, tout en promouvant également les centres de recherche et de formation dirigés par l’industrie.

En complément de cet effort, le Schéma de Fabrication de Composants Électroniques a vu son budget porté à environ $5 milliards, avec pour objectif de renforcer la production nationale d’intrants critiques tels que les circuits imprimés et les matériaux électroniques avancés.

Les analystes soulignent que cette continuité politique, l’ampleur du soutien et l’approche axée sur l’écosystème sont des facteurs clés qui renforcent l’attractivité de l’Inde en tant que destination mondiale pour les investissements dans les semi-conducteurs.

Les grands projets prennent forme

Les ambitions de l’Inde dans le domaine des semi-conducteurs se traduisent de plus en plus par des projets industriels à grande échelle.

Tata Electronics développe une usine de fabrication dans le Gujarat en partenariat avec Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, impliquant un investissement estimé à $10 milliards et une capacité prévue de 50,000 waffers semi-conducteurs par mois.Parallèlement, Micron Technology investit environ $2,7 milliards dans une installation d’assemblage et de test de semi-conducteurs, renforçant le rôle de l’Inde dans le segment de la mémoire.



D’autres collaborations avec Renesas Electronics et Foxconn étendent encore l’écosystème indien de l’emballage et de la fabrication électronique.

Ces projets contribuent à l’émergence de clusters de semi-conducteurs soutenus par les infrastructures, une alimentation électrique fiable et la connectivité logistique.

Talent et ampleur du marché

Les atouts de l’Inde vont au‑delà des seuls incitatifs liés aux politiques publiques.

Le pays représente près de 20 % de la main-d’œuvre mondiale dans la conception de semi-conducteurs, avec environ 200,000 ingénieurs travaillant dans l’architecture des puces, la vérification et les systèmes embarqués.

Des entreprises mondiales telles que NXP Semiconductors et Analog Devices étendent leurs activités de recherche et d’ingénierie en Inde.

Parallèlement, la production électronique de l’Inde devrait atteindre $300 milliards d’ici 2026, générant une forte demande intérieure de puces dans les secteurs automobile, télécom, industriel et grand public.

La stratégie IA donne un nouvel élan

La stratégie des semi-conducteurs de l’Inde est étroitement alignée sur ses ambitions en matière d’intelligence artificielle. La Mission IndiaAI, soutenue par le gouvernement, investit dans des infrastructures de calcul partagées, des ensembles de données et des cadres d’IA responsable.

Le récent India AI Impact Summit 2026 à New Delhi a souligné l’intention du pays de participer aux discussions mondiales sur la gouvernance de l’IA tout en stimulant l’adoption sectorielle de l’IA dans la santé, l’agriculture et la fabrication, augmentant ainsi la demande de semi-conducteurs avancés.

Implications stratégiques

La production mondiale de semi-conducteurs reste fortement concentrée à Taiwan, en Corée du Sud et aux États-Unis. La diversification des chaînes d’approvisionnement est donc devenue une priorité tant pour les gouvernements que pour les entreprises.

La combinaison du soutien politique publiques, de l’ampleur du marché intérieur, du talent en ingénierie et du positionnement géopolitique de l’Inde en tant qu’économie démocratique est de plus en plus perçue comme une alternative convaincante.

Perspectives 2030

Avec des engagements d’investissement proches de $20 milliards, un soutien politique sur deux phases de sa mission semi-conducteurs et un alignement croissant avec le développement de l’IA, l’Inde entre dans une phase d’exécution critique.



Si la mise en œuvre se poursuit à ce rythme, les observateurs de l’industrie estiment que l’Inde pourrait émerger comme un centre mondial important de fabrication et d’innovation dans les semi-conducteurs d’ici 2030.



Pour les investisseurs réévaluant les chaînes d’approvisionnement mondiales, le changement devient plus clair : l’Inde dépasse le rôle de simple consommatrice de technologies pour se positionner en tant que productrice stratégique de technologies.

Biren Shah

Expert en gestion de projets internationaux, conseiller de la rubrique Opinion India