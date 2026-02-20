Les contenus de Sarah Knafo explosent sur les réseaux sociaux, ses adversaires deviennent complotistes

Depuis plusieurs semaines, Sarah Knafo, députée de Reconquête et candidate à la mairie de Paris, voit ses contenus exploser sur les réseaux sociaux, au point de provoquer l’incrédulité de ses concurrents.

Le 19 février, Nathalie Loiseau, députée européenne macroniste, relayait une étude d’Arago indiquant que les posts de Sarah Knafo obtenaient trois fois plus d’exposition organique que ce que l’on pourrait attendre. Rapidement, le Front Républicain a publié un message évoquant que « l’algorithme de X (ex-Twitter) POUSSERAIT artificiellement les contenus des candidats d’extrême droite qu’Elon Musk soutient en Europe ».

Or, si Sarah Knafo performe effectivement sur X, sa progression sur les autres réseaux sociaux est encore plus impressionnante. Entre juin 2025 et février 2026, ses chiffres sont éloquents :

Facebook : +326 %

Instagram : +219 %

LinkedIn : +64 %

X : +34 %

TikTok : +43 %

« Il paraît que Sarah Knafo fait mieux que ses concurrents sur X parce qu’elle est poussée par l’algorithme d’Elon Musk ? Alors on a cherché à voir si elle faisait mieux que les autres sur les autres réseaux. Le résultat va vous surprendre », a tweeté son équipe de campagne via le site Ville Heureuse, qui compare les scores des candidats.

Classements comparatifs : Sarah Knafo en tête sur toutes les plateformes

Instagram :

• Sarah Knafo — 511 000

• Rachida Dati — 197 000

• Emmanuel Grégoire — 25 700

• Sophia Chikirou — 15 400

• Thierry Mariani — 14 800

• Pierre-Yves Bournazel — 9 839

TikTok :

• Sarah Knafo — 241 900

• Rachida Dati — 110 200

• Thierry Mariani — 43 100

• Sophia Chikirou — 3 100

• Emmanuel Grégoire — 2 500

• Pierre-Yves Bournazel — 1 900

Facebook :

• Sarah Knafo — 467 500

• Rachida Dati — 116 900

• Thierry Mariani — 69 000

• Sophia Chikirou — 10 800

• Emmanuel Grégoire — 8 600

• Pierre-Yves Bournazel — 3 900

YouTube :

• Sarah Knafo — 123 000

• Sophia Chikirou — 5 920

• Thierry Mariani — 3 280

• Rachida Dati — 797

• Emmanuel Grégoire — 614

• Pierre-Yves Bournazel — 195

Ces chiffres montrent que la candidate ne se limite pas à un seul réseau : elle domine tous les principaux canaux sociaux, notamment ceux détenus par des géants chinois ou par Meta (Mark Zuckerberg), prouvant que sa popularité repose avant tout sur sa capacité à toucher et mobiliser, et non sur une supposée faveur algorithmique.

Leadership à la télévision

En septembre 2025, l’interview de Sarah Knafo sur CNews avait captivé 700 000 téléspectateurs, un record historique pour l’émission « LaGrandeITW » de Sonia Mabrouk. La performance avait propulsé la chaîne devant toutes les autres chaînes d’info réunies.

Sur TF1, l’impact avait été tout aussi spectaculaire : 5,4 millions de téléspectateurs ont suivi son interview, devançant de peu Marine Le Pen (5,3 millions, juin 2024) et surpassant des personnalités comme Gabriel Attal ou Jean-Luc Mélenchon. Un succès qui confirme son influence grandissante tout support confondu.

À moins d’inventer des théories complotistes, il semble évident que Sarah Knafo incarne la dynamique la plus forte de cette campagne et qu’elle est capable de s’imposer en ligne grâce à sa stratégie digitale efficace, des propositions fortes et son lien direct avec les Français et les Parisiens.

Emma Ray