Samuel Tavernier, maire du François : mort brutale d’un élu de terrain, la commune orpheline.

Samuel Tavernier est mort brutalement, le samedi 24 janvier 2026, en plein exercice de ses fonctions, alors qu’il s’exprimait lors de la cérémonie de vœux adressés au personnel communal. Une scène de vie municipale, simple, républicaine, presque intime : un maire face à ses agents, face à ses équipes, face à ceux qui font tourner la commune au quotidien. Et puis soudain, l’impensable : l’effondrement, le silence, la stupeur. Le François, la Martinique, abasourdis.

Car il faut le dire : un maire n’est pas un élu comme les autres. Il est le premier recours, le visage le plus concret de la République, celui qui serre des mains, écoute les colères, arbitre les urgences, gère les drames et porte les espoirs. Samuel Tavernier incarnait cette figure-là. Pas un maire de communication, pas un élu de posture, mais un homme de proximité, enraciné dans sa commune, engagé avec une forme de gravité tranquille.

Élu maire du François, Samuel Tavernier avait commencé son parcours local bien avant. Conseiller municipal depuis 2014, cadre territorial de formation, il connaissait les rouages, les contraintes administratives, les réalités humaines. Il avait construit un engagement progressif, patient, fondé sur la connaissance du terrain et l’écoute. Il n’était pas de ceux qui découvrent une commune en campagne électorale : il la vivait, il la portait, il la servait.

Ses engagements politiques, justement, s’inscrivaient dans cette logique : le service de la commune avant tout. Le François n’est pas une petite municipalité isolée. C’est une commune importante de la Martinique, structurante, stratégique, qui compte dans l’équilibre territorial de l’île. Elle porte des enjeux de développement, d’aménagement, d’infrastructures, d’attractivité, de cohésion sociale. La stabilité de sa gouvernance n’est pas un détail : c’est un élément clé de la vie martiniquaise.

C’est pourquoi la disparition soudaine de Samuel Tavernier n’est pas seulement un drame humain. C’est un choc institutionnel. Un vide politique. Une question immédiate : comment la commune va-t-elle se relever ? Comment continuer ? Comment garantir la continuité de l’action municipale à quelques semaines des prochaines élections municipales ?

Le peuple franciscain, lui, a d’abord choisi l’hommage. Et il a raison. Le programme des obsèques, établi avec la famille, montre l’ampleur de l’émotion : veillée mortuaire le dimanche 1er février au hall des sports, chapelle ardente le lundi 2 février à l’hôtel de ville, cérémonie religieuse à l’église Saint-Michel du François, puis inhumation au cimetière communal. La municipalité a pu compter sur une forte affluence. Même le carnaval est annulé. Ce n’est pas rien : cela dit la place qu’occupait l’homme dans le cœur de sa commune.

Du président de la République à l’Assemblée des élus de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), les hommages ont été unanimes.

Mais après l’émotion vient la responsabilité. Et la question politique est inévitable : qui succèdera à Samuel Tavernier ? Qui portera l’héritage municipal ? Qui pourra incarner la continuité, sans trahir la confiance des habitants ? Dans ce type de situation, la succession se joue souvent au sein de l’équipe municipale, entre fidélité au mandat en cours et recomposition électorale. Il faudra une personnalité capable de rassembler, de stabiliser, de tenir la maison commune debout, sans instrumentaliser le deuil.

Car une chose est certaine : Samuel Tavernier ne doit pas devenir un nom de circonstance, une photo sur un mur, un hommage vite oublié. Il doit rester ce qu’il était : un repère. Un élu de terrain. Un maire au sens plein du terme. Et le François devra montrer, dans les semaines à venir, qu’il est digne de l’homme qu’il pleure aujourd’hui.

Michel Taube