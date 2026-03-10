Justin Pamphile, maire du Lorrain et Président de l’Association des Maires de Martinique : « ne laissez personne décider à votre place ! »

Bonjour Justin Pamphile, merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale pour notre rubrique Opinion Territoires en vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je suis Justin Pamphile, Maire de la ville du Lorrain et Président de l’Association des Maires de Martinique. J’ai été élu pour la première fois en 2008 et je suis actuellement à ma présentation pour un quatrième Mandat. Je suis par ailleurs également conseiller Territorial.

Question à la fois simple et compliquée : pourquoi êtes-vous candidat à votre réélection pour Le Lorrain ?

Cette démarche d’être de nouveau candidat est tout à fait naturelle et exprime ma volonté de pouvoir poursuivre le travail engagé depuis 2008 avec mon équipe. Nous avons eu des résultats qui nous ont permis de réaliser plus de 90% de notre projet de ville. Il reste beaucoup à faire. Il y a de nombreux chantiers actuellement en cours et je souhaite poursuivre et aller jusqu’à leur terme durant cette nouvelle mandature.

De plus, j’ai avec moi une équipe solide et expérimentée, rajeunie, qui stabilise notre institution, nous permettant de regarder l’avenir avec confiance et sérénité malgré un environnement géopolitique et local très incertain.

Cette mandature qui s’achève a débuté pour mémoire de manière très dégradée. Pour mémoire la gestion du COVID en 2020 aura été très compliquée et nous avons malgré tout su faire face de manière positive aux enjeux et surtout aux orientations que nous avions définies dans notre projet de Ville.



Quels sont les principaux mots clés de votre programme ?

J’ai un slogan qui dit : « dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit et voir ce que l’on fait ». Dire, faire, voir. C’est essentiel. Pour la mandature 2026-2032, le programme sera axé sur des thématiques précises :

– La santé de proximité en s’appuyant sur les professionnels au travers du contrat local de santé

– L’accompagnement renforcé des ainés (école senior, portage de repas, animation culturelle)

– La construction de résidences seniors

– Le développement durable (production solaire sur les bâtiments, la récupération des eaux de pluie

– Les équipements sportifs (création et réhabilitation d ‘aire de jeux)

– L’insertion et l’emploi, le désenclavement de terres agricoles

Ce projet s’inscrit dans la transversalité des actions afin de garantir un développement du territoire harmonieux et mobilisant tous les acteurs.



Si vous êtes réélu maire quel est la proposition, le projet, l’engagement auquel vous tenez le plus et que vous tiendrez particulièrement à accomplir pendant votre mandat de maire ?

Avant tout l’engagement et le respect de la parole donnée.

Même si la question de la santé ne relève pas directement des compétences du maire, il est fondamental dans un territoire rural sujet à la désertification médicale qu’un maire ne puisse rester inactif. La santé de proximité, les soins, seront mes priorités au regard du vieillissement annoncé de la population.

Nous travaillerons donc à développer tous les services et prestations en direction des seniors, et de la petite enfance. Cela devrait être créateur de services donc d’emplois dans le territoire et donner une orientation forte en matière de prise en charge et d’accompagnement de nos ainés.

Vous êtes président de l’association des maires de Martinique. Est-ce difficile d’être maire en Martinique ?

Pas plus qu’ailleurs. C’est une fonction noble qui durant cette mandature aura certainement été plus difficile que les années précédentes. Nous avons connu des crises sociales, sanitaires qui ont ébranlé un peu la confiance qu’il y a entre la population et les maires. Malgré tout, le Maire reste le personnage politique très apprécié de la population car en contact direct et en prise avec leur réalité.

Les résultats électoraux devraient confirmer cette confiance qui certainement devrait renouveler bon nombre de collègues candidats pour une nouvelle mandature.



Un électeur qui hésiterait à se rendre aux urnes le 15 mars, que lui diriez-vous pour le convaincre d’aller voter ?

Mes mots seront simples parce qu’ils traduisent simplement l’idée que je me fais de la démocratie représentative : ne laissez personne décider à votre place ! C’est le sens des élections municipales qui s’inscrivent dans la proximité, au plus près des problématiques du quotidien et de la vie des uns et des autres. De plus, nous gérons des deniers publics, l’argent des contribuables, il est donc plus que normal qu’ils s’inquiètent et s’intéressent de la manière nous utilisons ces sommes.

Enfin quand une ville se transforme, leur avis compte et doit être en permanence sollicitée. C’est le cas pour notre ville le Lorrain. La démocratie participative doit être une permanence afin de garantir l’adhésion et la participation de tous.

Et au-delà de ma seule commune, l’engagement des élus est requis car la population sait que cette fonction est difficile et nécessite un investissement constant, même si parfois au regard des nombreuses affaires, on entend ici ou là que les élus doivent être exemplaires.

Propos recueillis par Michel Taube