Froid soudain : pourquoi la France bascule de l’été à l’hiver ? La chronique Météo 360° de Cyril Bonnefoy

Après une semaine du 11 novembre exceptionnellement douce, marquée par des records de chaleur dans le Sud-Ouest, l’hiver fait un retour brutal sur la France. Gelées généralisées, chute des températures et neige à basse altitude : le contraste est saisissant. Mais cette offensive hivernale est-elle partie pour durer ?

Jusqu’à 15°C de moins en moins d’une semaine

La douceur s’était largement imposée en ce début de mois, avec des températures approchant les 30°C au pied des Pyrénées et autour de 20°C dans le Nord. Des valeurs souvent 8 à 15°C au-dessus des normales de saison.

Mais le flux de Sud a laissé place à un flux de nord dès le début de semaine, entraînant une chute spectaculaire des températures. Ce mardi après-midi, les régions du Sud-Ouest qui dépassaient 25°C en fin de semaine dernière peinaient à atteindre 7 à 9°C. Du Nord-Est au Centre-Est, certaines valeurs sont même restées proches de 0 à 2°C.

Gelées généralisées et neige à basse altitude dans l’Est

Ce mardi matin, les gelées se sont étendues sur une grande partie du territoire, épargnant seulement les littoraux, quelques grandes agglomérations comme Paris et le pourtour méditerranéen. À Mourmelon-le-Grand (Marne), la température est descendue jusqu’à –7,4°C, pourtant à seulement 115 mètres d’altitude.

L’arrivée d’une perturbation par le Nord-Ouest ce mercredi atténuera un peu les gelées au nord du pays, mais le froid persistera du Grand Est au Massif central avec des minimales pouvant atteindre –3 à –4°C en plaine.

Cette perturbation sera rapidement rattrapée par un air plus froid en altitude. La limite pluie-neige, située ce mercredi après-midi entre 300 et 700 mètres, devrait s’abaisser entre la plaine et 400 mètres jeudi du Nord-Est au Centre-Est, et vers 700 mètres sur les Pyrénées.

Une bonne nouvelle pour les massifs à quelques jours de l’ouverture des stations : on attend entre 10 et 30 cm de neige au-dessus de 1000 mètres. En plaine ou sous 300 mètres, la neige ne devrait pas tenir durablement.

Fin novembre et début décembre : un froid durable ?

Si le froid s’installe nettement cette semaine, il ne devrait pas durer. Dès la semaine prochaine, un flux océanique plus doux fera remonter les températures, qui retrouveront des niveaux proches des normales saisonnières, avant un possible excédent de douceur en toute fin de mois et début décembre.

La période de transition de ce week-end sera toutefois à surveiller : au contact de l’air froid encore présent en basses couches, l’arrivée de nouvelles perturbations pourrait provoquer un épisode de neige de redoux en plaine, accompagné d’un risque de coup de vent entre dimanche et lundi.

À plus longue échéance, les modèles saisonniers — dont celui de Météo-France — envisagent un hiver météorologique (1er décembre – 28 février) globalement plus doux que la normale.

En résumé

Si vous n’aimez pas le froid, il faudra encore patienter : cette offensive hivernale sera bien présente jusqu’à la fin de semaine. Le retour à des valeurs plus proches des moyennes de saison devrait intervenir au cours de la semaine prochaine.

Cyril Bonnefoy

Météorologue et Docteur en agro-climatologie, Terra Clima