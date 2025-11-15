Patrick Pilcer, président de Vaincre le Cancer – NRB : « organisons un grand Téléthon pour la recherche contre le Cancer ? »

En France, le cancer reste la première cause de mortalité. Et pourtant ! Combien de familles devront encore attendre, combien de vies devront encore vaciller, avant que la recherche médicale ne devienne la priorité qu’elle mérite ? Depuis 1987, Vaincre le Cancer – NRB soutient les équipes de l’INSERM, finance des projets pionniers de thérapies géniques, d’immunothérapies, d’organoïdes tumoraux. Mais la vérité est pourtant simple : sans moyens nouveaux, sans mobilisation massive, sans visibilité nationale, cette recherche d’avenir restera contrainte par des marges de manœuvre bien trop étroites.

Nous lançons donc un appel : instaurons un grand Téléthon dédié exclusivement à la recherche contre le cancer, diffusé en prime time, relayé par tous les médias, soutenu par l’État, les entreprises, la société civile. Un Téléthon qui dirait : les impôts, les taxes, les politiques sont importants — mais il y a plus urgent encore : sauver des vies, repousser la mort, trouver les meilleurs traitements, transformer ces traitements en un avenir, donner un futur aux malades.

Pourquoi un tel événement ? Parce que la recherche ne peut plus dépendre seulement d’un calendrier discret d’appels à projets ou de dons isolés. Elle exige un bond collectif — culturel, politique, économique.

Pour financer : chaque euro donné doit correspondre à un projet clair, évalué, mesuré.

Pour espérer : la recherche doit gagner en visibilité ; les malades doivent voir le futur plus que les protocoles.

Pour progresser : la science est un pilier de la démocratie sanitaire ; la France doit rester à l’avant-garde.

Nous devons passer d’un Etat-comptable à un Etat-Stratège. Nous devons refaire de la France la patrie de la Recherche Médicale. Nous avons les talents, les cerveaux, les chercheurs, les médecins, malheureusement les patients aussi, mais il nous faut changer de braquet. Arrêtons de panser, il est temps de penser et de nous mettre en ordre de bataille pour gagner et Vaincre le cancer…

Notre association montre la voie : les équipes que nous soutenons à l’Hôpital Paul-Brousse, où nous sommes nés grâce au Pr Claude Jasmin, comme partout, sont engagées, efficaces, tournées vers des résultats, l’amélioration des conditions de vie et la guérison. Mais elles ne peuvent rien seules : il faut que la nation place de nouveau la Recherche Médicale au cœur de son pacte social. Nous étions la nation de Pasteur, de Curie, de Frydman, de Baulieu, de Jasmin, de tant de remarquables chercheurs et médecins qui ont fait progresser l’humanité. Il est l’heure de renouer avec notre glorieux passé.

Notre message aux pouvoirs publics : arrêtons de peser chaque dispositif, de fabriquer des « niches fiscales », de donner « des os à ronger », et réfléchissons à ce qui importe vraiment : la vie, et donc l’avenir. Il est formidable de parler économie et retraites, mais quel est notre principal capital : notre SANTE !

Notre message aux Français : votre générosité n’est pas un luxe, elle est une arme, une arme pure. Alors investissons massivement dans la vie, le rendement sera infini…

Et à toute notre société : le cancer n’est pas une fatalité, c’est un défi que nous pouvons gagner ensemble. Ensemble nous pouvons Vaincre le cancer !

En lançant ce Téléthon, les Français affirmeraient que la recherche médicale est un combat national, pas seulement un moment dans l’examen du budget. Ce n’est pas une niche, un os que l‘on donne à ronger. Et surtout, elle montrerait que face à l’urgence, face à la première cause de mortalité, nous choisissons la vie.

Ensemble nous gagnerons. Ensemble pour Vaincre le Cancer !

Patrick Pilcer

Président de Vaincre le Cancer – NRB