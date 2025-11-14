Islam et laïcité. La chronique de Jean Marc Governatori

Dix ans après les drames du Bataclan, des brasseries voisines et du stade de France, où des terroristes ont une fois encore stigmatisé la religion qu’ils prétendaient défendre, la laïcité est plus que jamais une idée forte, rare, enfantée par notre pays. Elle n’est pas encore transmissible à toutes les cultures. Elle est un produit civilisationnel, le fruit de la maturité, de beaucoup d’expériences et de souffrances.

Elle est née d’un monde façonné par le christianisme.

Cette laïcité est aujourd’hui confrontée à une religion mondiale qui ne partage ni sa vision de la femme et de l’homme, ni sa conception du pouvoir, ni sa séparation du spirituel et du temporel : l’islam.

Cette religion est encore une loi et un mode de vie. Cette spécificité est le problème. La laïcité peut être appliquée par l’individu musulman mais pas par un peuple musulman actuel : les peuples musulmans sont structurés par le clanisme et le tribalisme solidaire. Lorsque l’on reconstitue les normes socio-culturelles des pays musulmans à échelle locale dans des quartiers, voire dans des villes, la laïcité devient impossible. Et même les lois de la République sont alors rejetées. Dans le monde musulman traditionnel, la charia n’est pas seulement une référence morale, c’est la loi. Elle régit l’ensemble de la vie économique, familiale, politique, sociale et sexuelle. Il n’y a pas de distinction entre le droit civil, le droit religieux et le droit politique : tout relève du même corpus théologico-juridique.

Dans la chrétienté, il n’y a jamais eu de loi unique d’origine divine. L’ordre chrétien médiéval s’appuyait sur trois sources de droit distinctes :

– Le droit coutumier, fruit d’un compromis ancestral entre seigneurs et paysans,

– Le droit romain, hérité de l’Empire romain,

– Le droit canonique, en fait les prescriptions religieuses de l’Église (interdits, obligations, sacrements, blasphème…)

C’est cela, le miracle occidental : la tension permanente entre foi, raison et coutume.

L’islam, lui, a tranché ce débat : il a tout unifié sous le sceau du divin.

L’Église catholique du Moyen Âge n’était pas un pouvoir théocratique comparable à celui qu’exerce l’islam sur la cité. Elle ne dictait pas la loi civile ni ne prétendait organiser la totalité de la vie sociale. Au contraire, elle jouait un rôle d’amortisseur entre la violence des seigneurs féodaux et la vulnérabilité des paysans. Notre pays s’est formé dans cette tension entre la foi et la raison, entre l’Église et le pouvoir temporel.

C’est de cette tension qu’allait naître la laïcité.

Et sans l’Église, il n’y aurait jamais eu de nécessité de laïcité.

L’islam pur et dur ne peut s’accommoder de la laïcité. Elle n’est donc pas encore une valeur universelle : c’est un produit culturel, né d’une histoire spécifique : celle du christianisme occidental sécularisé.

Elle suppose une certaine conception de la femme et de l’homme, de la raison et du divin, qui ne se retrouve pas dans l’islam passé et actuel.