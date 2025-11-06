Nous respectons votre vie privée

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.

Edito

Enzo Marano, le “Bardella de Pontault-Combault” ?

Enzo Marano, le “Bardella de Pontault-Combault” ?
À Pontault-Combault, la campagne municipale de 2026 s’annonce-t-elle comme un tournant ? Parmi les nouveaux visages qui émergent, celui d’Enzo Marano attire l’attention. Jeune, engagé tôt en politique et convaincu de pouvoir…
Michel Taube