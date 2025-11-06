Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Opinion Internationale : bonjour Yves Jégo, merci d’avoir accepté de nous répondre. Ancien ministre, fondateur de la certification Origine France Garantie et cofondateur de La Lettre du Made in France, vous publiez…
À Pontault-Combault, la campagne municipale de 2026 s’annonce-t-elle comme un tournant ? Parmi les nouveaux visages qui émergent, celui d’Enzo Marano attire l’attention. Jeune, engagé tôt en politique et convaincu de pouvoir…
À New York, le résultat est tombé : Zohran Mamdani, figure emblématique d’une gauche socialiste et radicalisée assumée, a conquis la mairie. Derrière son sourire, façon Bardella, et ses slogans inclusifs, se profile…
À Aurillac, dans un département où l’on parle plus volontiers d’élevage que d’industrie, une entreprise centenaire fabrique toujours les chaises de la République. Près de 150 000 chaises sortent chaque année de…
Vendredi 31 octobre, pendant qu’enfants et adultes enfilaient masques et costumes pour Halloween, les députés, eux, ont préféré un autre déguisement : celui du non-sens fiscal. PS, Modem et RN, main dans…