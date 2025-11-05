Enzo Marano, le “Bardella de Pontault-Combault” ?

À Pontault-Combault, la campagne municipale de 2026 s’annonce-t-elle comme un tournant ? Parmi les nouveaux visages qui émergent, celui d’Enzo Marano attire l’attention.

Jeune, engagé tôt en politique et convaincu de pouvoir incarner un renouveau local, il ambitionne d’être une alternative à plus de cinq décennies de gouvernance socialiste dans la ville de Seine-et-Marne. Sur un territoire municipal où la droite républicaine est en lambeaux, un jeune qui a tôt choisi le RN émerge et pourrait rassembler localement toutes les droites.

Un engagement précoce et revendiqué

Né et élevé en Seine-Saint-Denis, Enzo Marano s’engage au sein du Rassemblement National dès ses 18 ans, un parcours qui rappelle celui de Jordan Bardella, avec qui il partage également les mêmes origines italiennes.

Le candidat à la mairie de Pontault-Combault affirme avoir toujours été passionné par les questions d’urbanisme et de politique locale. Diplômé d’un double cursus en Économie et géographie à la faculté Paris 1 Panthéon Sorbonne, il poursuit ses études en aménagement du territoire. Actuellement chef de projet dans ce domaine, le candidat affirme vouloir mettre sa passion et son expertise au service de sa commune.

« Je veux mettre ma passion et mon expertise au service de notre commune », nous confie-t-il, évoquant un engagement public construit autour de l’aménagement du territoire et de la maîtrise urbaine.

Une vision de rupture pour 2026

Pour Enzo Marano, l’élection de 2026 représente « un choix décisif » pour Pontault-Combault, puisqu’il est le seul candidat de droite à ce jour.

Selon lui, la ville fait face à trois défis prioritaires. Tout d’abord la mère des liberté, la sécurité : Il propose la création d’une brigade de police municipale de nuit pour une présence constante, 24h/24 et 7j/7. Urbanisation : il veut réviser le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) pour encadrer davantage les projets immobiliers, limiter la densification et préserver les espaces verts. Pouvoir d’achat : il promet une baisse de 5 % des impôts fonciers, financée selon lui par une réduction des dépenses jugées non prioritaires.

Reste à savoir comment ce positionnement sera reçu par les habitants de Pontault-Combault dans les mois à venir.

Le paysage politique local s’esquisse, et la campagne ne fait que commencer.

Michel Taube