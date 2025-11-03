« Vieux pays » : les racines littéraires du sénateur Raphaël Daubet aux éditions Toute Latitude

Quand un écrivain se cache derrière le politique…

Raphaël Daubet est un jeune sénateur du Lot depuis 2023. Mais c’est de l’écrivain que nous allons évoquer ici.

Avant un parcours d’élu local, de Maire de Martel à Président de Communauté de communes en passant par Conseiller régional d’Occitanie, qui l’a conduit à des responsabilités nationales en devenant sénateur du Lot en 2023 (groupe RDSE), Raphaël Daubet a exercé au plus près de la population rurale de ce département le métier de chirurgien-dentiste.

Le choix de s’installer dans cette terre lui a été dicté par une jeunesse ponctuée de déménagements au gré des mutations de son père proviseur : lycée français de Barcelone, lycée Gay-Lussac à Limoges, lycée Lakanal à Sceaux… dont le point d’attache est toujours demeuré la propriété de famille dans un petit village du Lot, au cœur de la vallée de la Dordogne.

L’envie d’écrire de celui dont la mère était professeur de littérature en classe préparatoire est ancienne. Elle vient de donner naissance à Vieux pays, son premier recueil de récits. Ce bref ensemble, loin des écrits politiques ou de circonstance, est le reflet d’une authentique ambition littéraire longuement murie.

Fils adoptif du Quercy et de la vallée de la Dordogne, Raphaël Daubet a noué un attachement ancien et profond avec cette terre et cette eau. Familier des mots et des rythmes depuis son enfance, il nous livre le mystère de ce lien qui s’est créé entre un homme et un lieu qui est devenu son univers.

Le lien est physique, avec la nature, les éléments, la faune, la flore. Le lien est temporel car partout sur ces terres comme dans toutes les provinces de France, le passé est omniprésent : à travers un élément d’architecture, à travers un parler, une habitude ou à travers le souvenir d’un ancien. Le lien est aussi humain, bien sûr, avec ces personnages qui habitent nos territoires, et qui cachent derrière une apparence immuable un destin insoupçonné.

L’ouvrage propose quatorze récits mêlant souvenirs intimes et anecdotes, et il esquisse un « vieux pays, façonné par l’Histoire, où cohabitent les hommes et les éléments ». Loin des préjugés, l’auteur décrit une campagne française inspirante, en interaction avec le monde, marquée elle aussi par les migrations humaines, par la guerre, par l’époque coloniale. Le « vieux pays » est aussi cette vieille France républicaine que l’auteur regarde avec tendresse, sans nostalgie ni passéisme.

Entre souvenirs et fiction, entre récit et contemplation, Vieux pays est un hommage au lien entre l’homme et son univers. Et la révélation du superbe talent d’écriture de Raphaël Daubet.

Michel Taube

Vieux pays, de Raphaël Daubet, Éditions Toute Latitude 2025