Faire le bon choix… du made in France ! L’édito de Michel Taube

Mercredi l’enseigne chinoise Shein ouvrira ses portes au sein du BHV Marais de Paris, faisant ainsi la promotion de produits ultra low-cost venus de Chine. Le lendemain s’ouvrira le salon du Made in France. Deux mondes, deux philosophies, mais une seule clé pour assurer notre avenir commun en France et en Europe.

Alors que les débats font rage à l’Assemblée nationale pour trouver un budget à la France, alors que les enjeux internationaux influent de plus en plus sur notre économie réelle (accords du Mercosur, drots de douane américains…), que nous reste-t-il à nous, Français, pour peser sur les grands enjeux du moment ?

Il nous reste le choix, le choix de FAIRE LE BON CHOIX en produisant et en consommant MADE IN France et made in Europe.

Car, à bien réfléchir, produire et consommer « français » permet de respecter presque tous les grands enjeux de notre époque. Défendre le made in France ne se résume pas à un réflexe patriotique : c’est un choix économique, social, environnemental et culturel.

Produire et acheter français, c’est faire travailler les entreprises locales et maintenir des emplois dans l’industrie, l’artisanat et les services. Chaque euro dépensé localement crée de la richesse en France. Cela réduit la dépendance aux importations et renforce la souveraineté économique du pays.

Depuis longtemps, la commande publique aurait dû privilégier le made in France et le made in Europe !

Le « made in France » est souvent associé à un haut niveau de qualité, des savoir-faire artisanaux uniques (textile, gastronomie, luxe, design…) et à des innovations industrielles respectueuses des normes de sécurité et d’éthique.

Produire et consommer localement limite aussi les transports longue distance, donc les émissions de CO₂. N’oublions surtout pas que les entreprises françaises sont aussi soumises à des normes environnementales plus exigeantes que beaucoup de pays concurrents.

Produire et acheter français, c’est enfin garantir le respect du droit du travail, une protection sociale des salariés, et des conditions de production justes, sans exploitation.

Mais le made in France, c’est bien plus. C’est aussi la transmission d’un patrimoine ! Dans des domaines comme, notamment, la gastronomie, la mode, les arts, le design, l’agriculture… Il contribue ainsi à la diversité culturelle et à la réputation de notre pays dans le monde.

A une époque où il nous semble parfois que tout nous échappe, eh bien, non, il nous reste le choix, le choix de faire LE BON CHOIX avec le Made In France.

C’est un choix devenu politique : nous serons présents au salon du made in France du 6 au 9 novembre 2025 à Paris : près de 1000 exposants vont vous permettre de faire dorénavant plus souvent le “bon choix” dans tous les domaines.

Alors, moi, vous, nous, faisons le bon choix.

Celui du MADE IN FRANCE…

Michel Taube