Congrès des maires de France : la liberté et l’efficacité locale au cœur des débats.

Le 107ᵉ Congrès des maires de France, organisé par l’Association des maires de France (AMF), se tiendra du 17 au 20 novembre à Paris.

Le nouveau chef d’Etat major des armées, le général Fabien Mandon, inaugurera l’événement, et Sébastien Lecornu, s’il est toujours premier ministre, clôturera le plus grand rendez-vous européen d’élus locaux. Entre les deux, un record de tables rondes, d’ateliers pratiques, de témoignages d’élus locaux est annoncé devant une affluence annoncée comme inédite.

C’est sous le thème de la liberté, que les maires entendront rappeler leur rôle essentiel dans l’action publique. David Lisnard, président de l’AMF et maire de Cannes, et André Laignel, premier vice-président et maire d’Issoudun, auront de quoi discuter avec l’hôte de Matignon : ce dernier propose une version édulcorée de la véritable décentralisation attendue depuis trop longtemps, et son budget, actuellement discuté au Parlement, est dénoncé comme le pire de l’histoire contemporaine de notre pays. Au point que pour André Laignel, « en l’état actuel, mieux vaudrait le censurer ».

Un autre homme mettra-t-il tout le monde d’accord ? Jean-Louis Borloo viendra parler Etat fédéral (ou subsidiarité ascendante comme le demandent les maires) et jeunesse. En présence de Hugo Biolley, plus jeune maire de France, élu à l’âge de 18 ans à Vinzieux en Ardèche, et André Laignel, son aîné mais non moins jeune d’esprit, qui tous deux nous ont accordé un entretien.

En marge du congrès de l’AMF, regrettons qu’une fois de plus la journée consacrée aux Outre-mer soit déportée la veille de l’ouverture officielle et hors les murs du Congrès. A quand les Outre-mer au cœur des maires de France ?

Mais pour l’essentiel, l’AMF donne rendez-vous à tous les maires et aux derniers rescapés du désamour des Français contre leurs élus pour sauver notre vie démocratique : engagez-vous qu’ils disaient !

Michel Taube