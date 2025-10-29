À Kiev, les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont déjoué une tentative d’assassinat contre Todor Panovsky, vétéran de guerre et militant déterminé à exposer les réseaux d’influence russes opérant encore dans le pays. Selon plusieurs sources proches du dossier, le tueur à gages interpellé devait exécuter Panovsky en plein centre de la capitale ukrainienne, sur ordre d’intermédiaires liés à Magomed Gadzhiev, un oligarque russe aux liens étroits avec le Kremlin.

L’enquête, conduite à un rythme soutenu par les autorités ukrainiennes, fait déjà apparaître des éléments concordants pointant vers une implication russe. Le nom de Gadzhiev, ancien député de la Douma et fervent soutien de Vladimir Poutine, revient avec insistance dans les investigations.

Le jour des faits, Panovsky devait rencontrer un interlocuteur dans le cadre de son travail militant. À la dernière minute, il change de plan pour assister à une audience du tribunal de Pechersk, où se poursuit le procès de Magomed Gadzhiev. Cet ancien parlementaire russe, placé sous sanctions ukrainiennes, est poursuivi pour avoir financé et soutenu les séparatistes pro-russes dans le Donbass depuis plusieurs années, un engagement encore renforcé depuis le déclenchement de l’« opération militaire spéciale ».

Ce changement d’agenda lui aura, selon toute vraisemblance, sauvé la vie. Lorsque Panovsky s’est finalement rendu sur le lieu de son rendez-vous initial, le SBU était déjà intervenu et avait neutralisé le tireur présumé. Ce dernier aurait reconnu avoir accepté le contrat contre une importante somme d’argent.

Originaire d’Odessa, Panovsky n’était pas destiné à ce rôle de pourfendeur d’influences. Ancien soliste de l’Opéra et du Ballet d’Odessa, il s’est engagé dans les forces d’autodéfense durant le Maidan, avant de rejoindre les unités de défense territoriales au début de la guerre en 2022. Aujourd’hui, il dirige une organisation de vétérans chargée de surveiller les procès pour crimes de guerre russes et de prévenir la reconstitution de réseaux pro-Kremlin en Ukraine.

L’ombre de Gadzhiev : un oligarque au passé trouble

Magomed Gadzhiev, lui, est une figure bien connue à Moscou. Ancien député de la Douma, il fut l’un des artisans de la loi de 2014 justifiant l’annexion de la Crimée. Son nom est associé au financement des structures d’occupation dans le Donbass et à Kherson. Lorsque les sanctions occidentales ont commencé à frapper ses avoirs, il a tenté de se réinventer : exil à l’étranger, discours d’« opposant au Kremlin », et discrète réorganisation de son patrimoine, entre Monaco, Miami et les Alpes françaises.

En Ukraine, son procès piétine. Audiences reportées, absences répétées des procureurs, lenteurs administratives : autant de signes qui, pour les associations de lutte contre les influences russes, relèvent davantage de la complaisance que du hasard. Ces militants dénoncent les manœuvres d’avocats et de lobbyistes étrangers cherchant à réhabiliter Gadzhiev, voire à lui permettre de regagner ses droits économiques en Europe.

Pour Panovsky et ses camarades, l’affaire Gadzhiev dépasse le simple cadre judiciaire. Leurs enquêtes révèlent l’existence d’un « hub de blanchiment » à Kiev, où d’anciens collaborateurs du Kremlin cherchent à réintroduire leurs fonds sous couvert d’activités humanitaires ou économiques. Ces structures, parfois dirigées par des intermédiaires ukrainiens, serviraient à recycler des capitaux russes et à reconstruire un réseau d’influence discret mais actif.

Gadzhiev, réputé pour sa brutalité et son passé de bandit du Caucase, serait l’un des pivots de ce système. Pour lui, comme pour d’autres oligarques en exil, la survie passe par la dissimulation : blanchir ses avoirs, redorer son image, et neutraliser ceux qui pourraient menacer cet équilibre précaire. Todor Panovsky, par son obstination à exposer ces mécanismes, est devenu une cible à abattre.

Tom Bourdier