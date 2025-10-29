Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
À Kiev, les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont déjoué une tentative d’assassinat contre Todor Panovsky, vétéran de guerre et militant déterminé à exposer les réseaux d’influence russes opérant encore dans le…
L’histoire politique aime les symboles. Et celui qui s’annonce à New York a la puissance d’un symbole planétaire. Zohran Mamdani, jeune élu local du Queens, fils d’un intellectuel ougandais et d’une cinéaste…
Dans le monde feutré mais stratégique des relations institutionnelles, rares sont les acteurs capables de concilier influence, transparence et vision internationale. C’est pourtant le pari réussi par AB Group, seule entreprise italienne…
Max Orville, bonjour. Vous avez été député européen et êtes président du MoDem Martinique et référent Outre-mer du MoDem. Merci de répondre à Opinion Internationale. Première question liée à l’actualité : que…