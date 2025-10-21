AB Group, seule voix italienne du top 10 européen du lobbying, s’impose comme modèle d’influence globale

Dans le monde feutré mais stratégique des relations institutionnelles, rares sont les acteurs capables de concilier influence, transparence et vision internationale. C’est pourtant le pari réussi par AB Group, seule entreprise italienne à figurer dans le prestigieux top 10 européen des public affairs établi par EU Reporter, aux côtés de géants comme Covington & Burling, DLA Piper ou Edelman.

Fondée en 2018 à Rome par Alessandro Bertoldi, son actuel PDG, et pilotée au quotidien par Adriano Teresi, la société s’est imposée en moins d’une décennie comme un modèle de diplomatie publique et économique. Son approche ? Une stratégie sur mesure mêlant plaidoyer, communication et accompagnement institutionnel, au service d’entreprises, d’organisations et de gouvernements à la recherche de relais d’influence cohérents et efficaces.

Dans un secteur européen estimé entre 1,6 et 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, où s’activent près de 25 000 lobbyistes, AB Group cultive sa différence. Si l’Italie compte environ 850 acteurs installés à Bruxelles et plus de 600 lobbyistes inscrits au registre européen, AB Group s’impose comme une boutique d’influence à taille humaine, mais au rayonnement mondial. Loin de rivaliser par les volumes financiers, l’entreprise italienne mise sur la qualité de son réseau, la rigueur de ses méthodes et une éthique revendiquée.

Dès sa création, elle a choisi la transparence en s’enregistrant immédiatement auprès du registre des représentants d’intérêts de la Chambre des députés italienne. Mieux encore, elle participe activement aux auditions parlementaires sur la future loi encadrant le lobbying dans la péninsule. Cette posture d’exemplarité n’a pas échappé aux observateurs européens.

Présente dans plus de 25 pays, AB Group a su comprendre que le centre de gravité de la diplomatie économique se déplace. Sous l’impulsion d’Adriano Teresi, la société a renforcé en 2025 ses positions sur les marchés francophones — de la France à l’Afrique — des zones où les passerelles entre affaires, politique et institutions deviennent cruciales.

L’entreprise capitalise sur la position géographique et culturelle de l’Italie, véritable pivot entre l’Europe, la Méditerranée et le Moyen-Orient. En combinant lobbying, relations institutionnelles et communication stratégique, elle aide ses clients à s’orienter dans des environnements réglementaires souvent complexes, tout en favorisant le dialogue entre secteurs public et privé.

L’Italie, moteur d’une nouvelle diplomatie d’influence

Pour Alessandro Bertoldi, cette réussite dépasse la seule performance économique : « L’Italie a le devoir de transformer ses relations internationales en moteur de croissance économique et industrielle, en promouvant et en défendant les marchés libres et la concurrence. »

Cette vision, fondée sur la liberté d’entreprendre et la coopération internationale, incarne une nouvelle génération de diplomates privés : des entrepreneurs de l’influence, conscients que la réputation et la confiance sont désormais des armes économiques.

En intégrant le classement d’EU Reporter, AB Group prouve qu’une entreprise italienne peut s’imposer au cœur du jeu européen. Elle incarne cette diplomatie du XXIe siècle, où la puissance ne se mesure plus seulement en budgets ou en effectifs, mais en crédibilité, en savoir-faire et en capacité à bâtir des ponts entre les nations et les intérêts.

Radouan Kourak

Journaliste, producteur et entrepreneur