Et si Macron partait ? L’édito de Michel Taube

Emmanuel Macron marchant seul au cœur de Paris, entre le Panthéon et Notre-Dame… Vers son destin ? Vers l’abyme ? Cette vidéo savamment « volée » et orchestrée, rappelant évidemment l’exil du général de Gaulle en Irlande, n’annonce-t-elle pas une prochaine démission du président de la République ?

Mieux (ou pire) encore : selon plusieurs de nos sources, l’Élysée demanderait actuellement aux préfectures de recenser les disponibilités de bulletins de parrainage pour une éventuelle élection présidentielle. Des transferts seraient même envisagés entre les préfectures les mieux fournies et celles qui en manqueraient.

Macron démission ? Il arrive parfois qu’un homme trop narcissique lâche prise et s’abandonne à son sort, à sa fortune.

Le rocambolesque et mauvais vaudeville de la nomination – puis de la démission – du gouvernement Lecornu aurait-il enfin ouvert les yeux d’un président de la République qui prend subitement conscience qu’il n’a plus de prise, ni sur ses troupes, ni – encore moins – sur le peuple français ? Le chaos politique, que constatait Radouan Kourak dans son dernier édito, va-t-il durer encore des mois ?

La prolongation de 48 heures du purgatoire de Sébastien Lecornu à Matignon est tellement absurde qu’elle résulterait peut-être des derniers préparatifs d’une démission surprise que pourrait annoncer le chef de l’État dans les jours qui viennent.

Après la panthéonisation de Robert Badinter, jeudi 9 octobre, le 10 sera-t-il le jour d’une annonce fulgurante ?

La politique française, c’est devenu du n’importe quoi ! Un Retailleau qui n’a pas su quitter la macronie au bon moment, un Lecornu désarmé qui reçoit séparément les leaders de LR, un député Modem qui traite Macron de « dingue », la folie suicidaire s’empare-t-elle d’un personnel politique à bout de souffle ?

Le navire de la macronie, comme le disait Jordan Bardella, a de plus en plus les allures d’un radeau de la Méduse. Et l’on sait ce qu’il advint des naufragés : ils se dévorèrent entre eux !

Le suicide Macron

Macron : grandeur et décadence d’un homme qu’une flamboyance éruptive avait porté au pouvoir en 2017, et dont la sortie pourrait bien être une véritable marche sanglante et humiliante aux enfers.

Le chef de l’État veut-il vraiment que, pendant encore dix-huit mois, jour après jour, son autorité, sa psychologie égotiste soient dénoncés en France et dans le monde ?

Combien de temps durera encore le supplice ?

Depuis plusieurs années, nous cherchons un mot qui pourrait exprimer cette tentation qu’a Emmanuel Macron – non pas de se suicider lui-même, mais de se suicider à travers les autres, c’est-à-dire les Français et la France.

Emmanuel Macron a inventé malgré lui ce que nous appellerons « l’alter-suicide » : convaincu qu’il incarne la France, qu’il est la France, décidé d’autre part à faire payer aux Français, ou au moins aux corps constitués, le fait de n’avoir pas été compris, mais incapable de tirer les conséquences de son échec, Macron préfère suicider la France plutôt que de se suicider lui-même politiquement.

Mais peut-être a-t-il enfin ouvert les yeux sur les berges de la Seine…

L’intérêt de la France et des Français n’est-il pas que le chef de l’État parte, et qu’un nouveau départ permette de relancer le moteur France ?

Michel Taube