Poutine sévit dans le monde actuel car c’est un territoire sans police ni conscience. La chronique de Jean Marc Governatori

Les innombrables constats d’incompétences des décideurs politiques sont aussi affligeants que ces votes répétés pour eux autant que leur omniprésence médiatique. Les problèmes de finances publiques, de pouvoir d’achat, de logements, d’insécurité, d’environnement, de santé… existent partout dans le monde à des degrés divers. Mais la « prime au sortant », vaut souvent au Président élu une fois, de l’être à nouveau, même avec un bilan très discutable qui disqualifierait n’importe quel responsable d’entreprise. Mais l’entreprise, c’est le monde réel, la politique d’aujourd’hui, c’est le monde parallèle. Le cas Poutine symbolise ce bal dramatique des incompétences.

ILS ONT FABRIQUÉ POUTINE

La tentative d’envahissement de l’Ukraine en février 2022 aurait dû produire, a minima, les sanctions économique et financières les plus lourdes. Pourtant, en octobre 2025, nous en sommes au 19ème niveau de sanctions contre la Russie ! Nos dirigeants ont donc sacrément gradué bas et lentement leurs réactions aux crimes russes ! Logique finalement lorsque les Occidentaux ont laissé prospéré l’autocrate russe (tout en l’exaspérant et l’honorant), alors qu’ils connaissent clairement depuis son discours de février 2007 à Munich, son inquiétude face aux avancées Otanesques entamées avec Bill Clinton. La prise de la Crimée est tolérée, et comme par hasard, elle fait suite à la passivité de Barack Obama face aux armes chimiques en Syrie. L’exécutif russe est affaibli dans les années 2010 mais on a peu ou pas soutenu ses opposants(Alexeï Navalny, Boris Nemtsov, Mikhaïl Kassianov…).

LES FAITS

Par conséquent, dans une affaire aussi dramatique que la guerre Russie / Ukraine, il faut arrêter les suppositions :

Les faits sont que Poutine peut arrêter ce conflit aujourd’hui, Zelensky non puisque c’est la Russie qui envoie des missiles chez son voisin

Sauf à penser que Zelensky doive offrir son pays à un envahisseur parce qu’il a le bouton nucléaire et s’est débarrassé de toute opposition interne

Ceux qui se disent démocrates ne peuvent pas donner crédit à un individu qui est au pouvoir depuis 25 ans

Étonnant que autant d’opposants politiques soient morts ou emprisonnés, non ?

Concernant l’Otan, quel démocrate accepterait que le pays X prenne les décisions pour le pays Y ? Mais oui, il valait mieux laisser l’ours tranquille sur ce point

La France et l’Allemagne se sont toujours opposées à l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan donc impossible que l’Ukraine y entre. Encore un mensonge grave de Poutine

Il attaque car il y aurait des nazis chez ce Il faut donc attaquer tous les pays où il y aurait des nazis ?

Accords de Minsk non respectés selon Poutine, Zelensky dit le contraire, stop les suppositions. Des frontières ça se respecte, sinon n’importe qui peut faire n’importe quoi

Les faits sont que hier encore, des Russes et des Ukrainiens ont perdu la vie à cause du tsar Poutine porté par son bouton nucléaire, un pays truffé de matières premières et la folie produite par 25 ans de pouvoir absolu, mais aussi parce qu’il se fiche des morts russes

Si on se met à la place de qui perd un seul être cher, cette souffrance émotionnelle est bien la pire

Il suffirait d’envoyer 0 arme à l’Ukraine et la guerre s’arrête, c’est possible, mais cette loi du plus fort et du plus tordu est pathétique outre que cela ouvrirait des perspectives dramatiques aux dirigeants criminels

Les accords de Bucarest de 1994 ont privé l’Ukraine de nucléaire en échange de la garantie de ses frontières par… la Russie et les Usa, quel cynisme !

Poutine porte aussi gravement préjudice aux pauvres du monde puisqu’il a bouleversé par sa guerre la doctrine militaire mondiale : on allait vers un tassement ou une baisse des budgets militaires ici et là, maintenant cela augmente partout à cause de lui, au détriment des personnes handicapées par exemple

Pendant que les décideurs utilisent du temps pour ce conflit fabriqué par la folie d’un homme, les glaciers fondent, les microplastiques envahissent le vivant terrestre… et la Chine se renforce et observe…

Les terres agricoles ukrainiennes, joyau de notre continent, comme les réserves d’eaux, sont gravement et durablement polluées par les bombes russes

Quand on pense qu’un individu violent doit aller en prison, et c’est normal, Poutine, lui, qui fait mourir des centaines de milliers de personnes, est reçu avec le tapis rouge par la 1ère puissance économique mondiale !!! Et créer un contexte de conflit dans un monde nucléaire où l’erreur humaine peut s’aggraver d’une malveillance informatique, est une folie supplémentaire du maître du Kremlin.

QUE FAIRE ?

Les solutions à un problème viennent tout ou partie de l’intérieur : la détresse et la colère des proches des soldats russes morts ou gravement handicapées à cause de cette guerre poutinesque sont un vivier fort de contestation interne. Les familles des opposants politiques emprisonnés s’organisent et constituent aussi un foyer de rétablissement du droit en Russie. Des intellectuels attendent le moment , Les médias sont aux mains de l’autocrate, une grande partie des Russes vivent donc dans un scénario poutinesque, mais la diaspora russe (15 millions de personnes) peut faire sa part en informant pour que le plus grand pays planétaire retrouve l’honneur. L’Ukraine est un allié extraordinaire pour faire retrouver la raison à la Russie, ses habitants se sacrifient pour sauvegarder leur patrie et notre avenir, elle sait limiter l’impact des drones ennemis, leur apporter l’aide militaire maximale et le renseignement optimal pour contrecarrer les agressions russes, abattre tout ce qui vole en Ukraine, s’en prendre vraiment à la fortune extérieure des oligarques russes, sont des actions indispensables. Personne ne peut savoir où s’arrêterait Poutine en cas de victoire totale. L’Ukraine a raison de pilonner leurs sites énergétiques.

La Pologne a eu son Lech Walesa, il peut exister et survivre en Russie.

LA SOLUTION DURABLE

Quelques génies ont su faire percuter un astéroïde en mouvement à 11 millions de kilomètres de la Terre en septembre 2022 pour le dévier de sa trajectoire, on nous dit que l’I.A. est 1 million de fois plus performante que le cerveau humain, pourtant, on ne sait pas régler les problèmes environnementaux et financiers. Ni la sécurité du monde : on sait très bien qu’une zone sans police est une zone pénible à vivre pour les honnêtes gens. Or, le monde actuel est dans ce cas et des Netanyahu ou Poutine peuvent tuer impunément. En outre, ils déshonorent leurs pays et font mettre au second rang des sujets vitaux comme la chute de la biodiversité ou le dérèglement climatique. Les opinions publiques peuvent exiger de leurs gouvernants que la Cour pénale internationale aie plus de pouvoir car sans justice ni police, notre destinée infernale est certaine.

Jean Marc Governatori

Coprésident Écologie au centre, Élu écologiste niçois