Saint-Martin également encerclée par les sargasses

Les images satellites parlent d’elles-mêmes : des nappes entières d’algues brunes se déplacent actuellement autour de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Météo France prévient que les côtes exposées aux alizés risquent d’être régulièrement envahies, avec parfois des arrivages massifs. Le phénomène n’a rien de nouveau dans la Caraïbe, mais son intensité et sa régularité inquiètent : les « constellations » de sargasses observées ces derniers jours laissent présager une semaine difficile pour les rivages du nord des Antilles.

La situation pourrait toutefois évoluer au gré des courants, qui restent faibles mais orientés vers le nord-est. Une partie des amas flottants pourrait ainsi s’échapper en haute mer, limitant localement les dépôts sur le littoral. Reste que pour Saint-Martin et Saint-Barth, les prévisionnistes jugent le risque élevé, alors que la Guadeloupe devrait connaître une relative accalmie dans les deux semaines à venir.

La Martinique, de son côté, demeure globalement épargnée, les échouements y restant rares. Non loin de la Guadeloupe, de longs filaments continuent pourtant de dériver, se fragmentant entre nord et sud de l’archipel. Plus au sud, les amas de sargasses filent vers les Grenadines et pourraient glisser ensuite dans la mer des Caraïbes, confirmant le caractère erratique et difficilement maîtrisable de cette marée végétale.

Depuis plus d’une décennie, ces échouements rythment la vie des îles concernées : odeurs nauséabondes, plages impraticables, dégâts sur les moteurs des embarcations, sans oublier l’impact sanitaire des émanations de soufre. Le phénomène s’est installé comme une nouvelle contrainte structurelle pour les territoires antillais, dépendant autant des aléas océaniques que des grands courants de pollution au large de l’Atlantique. Cette semaine encore, Saint-Martin et Saint-Barth devront composer avec ces nappes brunes qui dérivent au gré du vent, transformant leurs plages paradisiaques en décharges d’algues indésirables.

Patrice Clech