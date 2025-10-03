Chasse à l’homme à Nouméa : un chauffard a foncé sur la police

La nuit a viré au chaos dans les rues de Nouméa. Mardi, vers 2h20, une patrouille de la Bac repère un véhicule volé lancé à pleine vitesse. Le conducteur refuse d’obtempérer malgré les avertisseurs sonores et lumineux et se lance dans une fuite effrénée à travers la ville. La traque bascule rapidement dans la violence : un policier se retrouve percuté, un autre blessé, et l’individu disparaît à pied. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique, vol de véhicule et refus d’obtempérer. L’homme est toujours en cavale.

La poursuite commence dans le secteur de Haut-Magenta. Le chauffard file rue du 5 Mai, échappe à un premier barrage en empruntant la rue de Sébastopol à contresens, puis s’engouffre vers la Vallée-du-Tir. Rue Gambetta, au fond d’une impasse, il se retrouve face à une patrouille. Coincé, il rebrousse chemin et fonce droit sur un policier qui descendait de son véhicule. Le fonctionnaire n’échappe à l’impact qu’en se jetant dans l’habitacle. La voiture folle percute alors la portière de la voiture de service, blessant l’agent au bras et coinçant sa jambe. La portière arrière du véhicule de police est également enfoncée.

La course continue malgré une herse déployée rue Unger. Le fuyard réussit à passer, avant d’abandonner son véhicule dans le secteur de Montagne-Coupée. Là, la poursuite se poursuit à pied. L’homme projette un objet vers les policiers. En l’esquivant, un adjoint de sécurité chute lourdement et se blesse à la nuque. Deux agents seront conduits au Médipôle : un jour d’ITT est prescrit pour l’un d’eux.

Pour le parquet, les faits sont d’une gravité extrême. Le procureur de la République de Nouméa dénonce des atteintes « graves et intolérables » aux forces de l’ordre, rappelant qu’elles auraient pu se solder par un drame. Tous les moyens d’investigation sont mobilisés pour identifier et interpeller rapidement l’auteur de cette cavale.

Dans la capitale calédonienne, l’affaire fait déjà figure de signal d’alarme. Les policiers, pris pour cible au cours d’une simple mission de contrôle, ont frôlé la catastrophe. Le chauffard, lui, a disparu dans la nuit, laissant derrière lui une ville secouée et un service de police décidé à ne rien lâcher.

Patrice Clech