Cayenne : l’IRM du CHU hors service pendant plus d’un mois

À l’hôpital de Cayenne, les patients devront se passer d’IRM jusqu’en novembre. La machine, arrêtée depuis le 29 septembre, ne sera pas opérationnelle avant plusieurs semaines. Une panne longue durée qui bouleverse l’organisation des soins dans le principal centre hospitalier de Guyane et oblige à déployer des solutions de fortune.

Avec l’Agence Régionale de Santé, le CHU a établi un plan pour éviter les ruptures de prise en charge. Les accidents vasculaires cérébraux seront désormais diagnostiqués par scanner, une pratique déjà courante dans d’autres centres métropolitains. Les cas semi-urgents, notamment les patients hospitalisés nécessitant une imagerie, seront redirigés vers l’Imagerie médicale amazonienne ou vers le site de Kourou. Quant aux patients externes atteints de pathologies graves, principalement des cancers, ils devront eux aussi se déplacer, parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres, pour accéder à un examen vital.

À partir du 13 octobre, un palliatif viendra renforcer le dispositif : l’installation à Cayenne d’un IRM mobile de très bas champ, limité aux examens cérébraux. Cet outil permettra de traiter sur place les urgences neurologiques, les patients de réanimation et les enfants nécessitant une exploration cérébrale.

En attendant, la Guyane doit composer avec un système hospitalier déjà sous tension, privé de l’un de ses équipements majeurs. Chaque transfert, chaque détour imposé aux malades illustre la fragilité d’une offre de soins contrainte de fonctionner avec des moyens précaires. Pour les patients les plus vulnérables, ces semaines d’attente risquent de peser lourd.

Patrice Clech