La Viksit Bharat Run : une course pas comme les autres… pour saluer l’amitié entre l’Inde et la France.

Monsieur Biren Shah, l’association Inde France que vous présidez organise ce dimanche 28 septembre une course de 3 km autour du Trocadéro à Paris pour célébrer l’amitié entre l’Inde et la France. Cette course est ouverte à tous les publics sur inscription préalable. Quel est le sens de cette course ?

La Viksit Bharat Run est bien plus qu’une simple course de 3 km : c’est une initiative mondiale organisée dans 125 villes sous le thème « Run to Serve the Nation ». Elle invite chacun à contribuer à une Inde développée et autosuffisante, à valoriser la jeunesse et à renforcer les partenariats internationaux.

En France, elle prend une dimension particulière : elle célèbre l’amitié franco-indienne.

À Paris, courir ensemble autour du Trocadéro, dans un esprit de santé et de convivialité, permet non seulement de célébrer ces avancées, mais aussi de donner une dimension humaine et festive à l’amitié indo-française.

Cette édition commémore aussi le 75ᵉ anniversaire du Premier ministre de l’Inde Shri Narendra Modi, dont la vision d’un Atmanirbhar Bharat a inspiré des réformes majeures dans les infrastructures, le numérique, la santé, l’éducation et la durabilité, renforçant la place de l’Inde comme partenaire global.

Où en sont les relations et l’amitié entre la France et l’Inde. Je précise que l’ambassade d’inde en France soutient votre événement.

Les relations entre la France et l’Inde sont aujourd’hui au plus haut niveau. Nos deux pays coopèrent dans des domaines stratégiques comme la défense, l’énergie, le climat, l’innovation, mais aussi dans des secteurs de la vie quotidienne tels que le commerce, le tourisme et les échanges universitaires.

Cette amitié s’exprime également sur la scène internationale, où la France et l’Inde défendent ensemble un multilatéralisme fondé sur la paix, la démocratie et le développement durable. Le soutien de l’Ambassade de l’Inde en France à notre événement en est une belle illustration. Et au-delà, ce sont les étudiants, les entrepreneurs, les artistes et les chercheurs qui, chaque jour, enrichissent ce partenariat et lui donnent un avenir toujours plus prometteur.

Votre association est partenaire du grand spectacle Kalyammavin Parvayil, pendant la fête du Dipavali, qu’accueillent les Folies Bergère le 20 octobre prochain à Paris et dont Opinion Internationale est aussi partenaire. Le spectacle porte sur l’histoire des indiens engagés qui, au XIXème siècle, émigrèrent vers l’île de La Réunion, territoire d’Outre-mer français. Pourquoi avez-vous accepté d’être partenaire ?

Ce spectacle, organisé par Lynda Sellom, nous touche particulièrement car il raconte une page méconnue mais fondamentale de l’histoire commune entre l’Inde et la France : celle des engagés indiens partis au XIXᵉ siècle vers l’île de La Réunion. C’est une histoire de courage, de déracinement mais aussi de transmission culturelle, qui continue de nourrir les identités réunionnaises et françaises aujourd’hui. En tant qu’Association Inde–France, il est de notre devoir de soutenir un tel projet artistique, car il éclaire notre mémoire partagée et contribue à renforcer les liens entre nos communautés. Ce partenariat est aussi une manière de rendre hommage à ces parcours de vie et de rappeler que l’amitié indo-française s’ancre dans une histoire ancienne, riche et vivante.

Propos recueillis par Michel Taube