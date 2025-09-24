Nous respectons votre vie privée

Edito

Le choix du Cantal. L’édito de Michel Taube

Bienvenue dans le Cantal, l’un de ces cœurs battants qui forge l’âme et l’art de vivre de la France, un laboratoire d’innovations et de richesses mais aussi une terre de grandes fragilités…
Michel Taube