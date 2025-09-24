Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Salle calme mais studieuse à la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg, ce 17 septembre 2025. Pas de rebondissements spectaculaires, ni d’éclats d’émotion : l’affaire opposant l’oligarche entrepreneur Alexander Pumpyanskiy…
Pascal de Izaguirre, bonjour, merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale et Info Outre-mer. Vous êtes un homme de l’aviation. Vous dirigez Corsair, vous avez été un des dirigeants d’Air France…
Le Cantal, cette terre aux replis austères, où les volcans s’élèvent comme des remparts contre l’effacement, porte en lui une vitalité farouche, loin des regards distraits des métropoles. Isolés par des routes…
Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, Ainsi avez-vous décidé seul, au nom de la France et sans même avoir jamais consulté sur ce point pourtant essentiel ses principales institutions démocratiques,…