Mayotte : un bus scolaire pris d’assaut à Majicavo Koropa

Le trajet du matin s’est transformé en scène de violence à Majicavo Koropa. Un chauffeur de bus scolaire a été attaqué ce lundi à coups de galets et de barres de fer par un groupe de jeunes, alors qu’une cinquantaine d’élèves se trouvaient à bord. L’agression, d’une brutalité rare, a semé la panique parmi les enfants et plongé le village dans la stupeur.

La victime, grièvement blessée, a dû être hospitalisée d’urgence au CHM de Mamoudzou. Son état reste préoccupant. Si aucun élève n’a été touché physiquement, tous ont assisté impuissants à la scène, coincés dans l’habitacle sous une pluie de projectiles. Les témoignages décrivent des cris, des corps recroquevillés et une peur panique.

Ce n’est pas un fait isolé. La semaine précédente, un bus avait déjà été visé au même endroit. Cette répétition laisse craindre une dérive inquiétante : des transports scolaires transformés en cibles faciles, exposant conducteurs et passagers. Les parents, effarés, disent leur angoisse de confier leurs enfants à des trajets qui ressemblent désormais à une loterie.

L’affaire a déclenché une onde de choc dans la communauté éducative. Les syndicats de transport et plusieurs élus locaux exigent un renforcement immédiat de la sécurité sur les circuits scolaires, en particulier dans les zones sensibles. L’enquête ouverte devra identifier les auteurs, mais au-delà, la question reste entière : comment garantir que les bus scolaires ne deviennent pas les otages d’une violence gratuite et récurrente ?

À Majicavo Koropa, la colère se mêle à la peur. Et tant que des mesures concrètes ne seront pas prises, chaque départ d’école restera marqué par une inquiétude sourde, celle de voir le quotidien basculer dans l’agression.

Patrice Clech