Aurillac, capitale de la coopération décentralisée franco-roumaine. L’édito de Michel Taube et Thierry Gibert

Dans une France qui doute parfois de ses marges rurales qui sont en fait autant de centralités de notre pays, Aurillac démontre qu’elle peut devenir incubateur de coopérations entre collectivités locales. Les Assises France-Roumanie, accueillies au cœur du Cantal, rappellent que l’avenir européen ne se construit pas uniquement dans les capitales ou à Bruxelles mais aussi dans ces territoires qui savent conjuguer traditions locales et audace économique. Derrière les débats institutionnels, ce sont bien des partenariats concrets, des projets d’innovation et des perspectives d’affaires qui s’esquissent. Aurillac, le temps de ces rencontres, devient la preuve vivante que l’Europe peut se penser et se bâtir depuis la périphérie, là où l’esprit d’entreprise est à la fois une nécessité et un moteur.

Trois ans après les 6ᵉ Assises organisées à Brașov, l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), le Conseil départemental du Cantal organisent les 7ᵉ Assises de la coopération décentralisée France-Roumanie les 15 et 16 septembre 2025 à Aurillac, avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, de la Commission européenne et en partenariat avec les associations nationales de collectivités territoriales roumaines.

Avec près de 150 participants – élus, experts, institutionnels, associatifs – les Assises représentent aussi un levier économique direct pour le territoire. Hôtels, restaurants, commerces et prestataires locaux bénéficient de l’accueil de délégations venues de toute la France et de Roumanie. Au-delà de la fierté symbolique, ce type d’événement crée une dynamique entrepreneuriale de proximité, qui nourrit le tissu économique local. À Aurillac, chaque initiative de coopération devient aussi une opportunité pour renforcer l’attractivité et la vitalité d’un territoire parfois trop vite catalogué comme périphérique.

Bruno Faure, président du département du Cantal, lequel prononcera le discours d’ouverture des Assises, nous confie : « L’Europe n’a de sens que si elle est enracinée dans les territoires. La cohésion ne peut se limiter à une construction institutionnelle, elle doit être orientée vers la formation, l’apprentissage, les mobilités, vers les projets culturels, sportifs et numériques. Autant de projets qui donneront à nos jeunes des raisons de rester, d’entreprendre et de créer de la richesse dans nos territoires ruraux. »

Et Isabelle Lantuejoul, vice-présidente du département en charge notamment des affaires europennes, élue cantonale d’Arpajon sur Cère, d’ajouter : « Nous sommes très attachés à cette relation avec la Roumanie et nous espérons que ces assises seront le point de départ de futurs projets communs. »

Coopérations durables en vue

Les enjeux dépassent largement le temps de l’événement. En inscrivant Aurillac dans une continuité de partenariats déjà noués avec le Judet de Maramures et d’autres collectivités roumaines, ces Assises ouvrent la voie à de nouvelles coopérations entrepreneuriales. Tourisme, agroalimentaire, savoir-faire artisanal, énergies renouvelables ou encore éducation et formation : autant de secteurs où les échanges franco-roumains peuvent déboucher sur des projets communs, des investissements croisés et une ouverture vers l’Est européen. Les initiatives territoriales prennent ici tout son sens, reliant un département rural français à un pays en pleine croissance au sein de l’Union européenne.

Perspectives pour le Cantal et l’Europe

La tenue de ces Assises dans le Cantal constitue enfin une invitation à repenser le rôle des territoires dans la construction européenne. La diplomatie locale n’est pas un gadget : elle incarne une Europe concrète, proche des citoyens et des entrepreneurs. En accueillant ce rendez-vous, Aurillac affirme que ses montagnes peuvent devenir un point d’ancrage du dialogue franco-roumain, mais aussi un laboratoire d’initiatives économiques partagées. L’Europe de demain se construira autant dans les métropoles que dans les territoires intermédiaires, là où l’énergie entrepreneuriale s’allie à la volonté de coopérer.

Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale, & Thierry Gibert, chroniqueur actualité et co-chef de rubrique Cantal pour Opinion internationale.

Thierry Gibert, âgé de 53 ans, vit à Aurillac dans le Cantal. Délégué Départemental de l’Éducation Nationale du Cantal, il est formateur « Valeurs de la République et Laïcité » en région Auvergne-Rhône-Alpes, responsable syndical départemental, président de l’association Union des famille laïques du pays d’Aurillac, fondateur du collectif citoyen En Avant Aurillac. Il s’exprime à titre personnel dans les colonnes d’Opinion Internationale.