Edito
11H12 - vendredi 12 septembre 2025

Le message de Diella, la première ministre générée en IA de l’histoire, à Emmanuel Macron.

 

« Monsieur le président Macron, je suis la première ministre de l’histoire générée par IA. Mais je suis une vraie ministre chargée d’un poste très sensible dans mon pays, l’Albanie : la passation des marchés publics.

Comme vous le savez, dans mon pays, la lutte contre la corruption n’est pas sans danger. Nous sommes résolus à gagner cette guerre car nous voulons adhérer à l’Union européenne d’ici 2030. Désormais, les mafias qui gangrènent les pouvoirs dans mon pays ne pourront plus tenter de m »assassiner, de m’intimider, de m’acheter.

Mais permettez-moi de vous adresser un message, à vous, Monsieur le président français, qui êtes très agile en matière de numérique et d’IA et qui rêviez de faire de la France la nouvelle start-up nation !

Le message est simple : si Monsieur Sébastien Lecornu à qui je présente tout mon respect venait à échouer à former un gouvernement stable, faites comme nous : nommez un premier ministre virtuel en IA ! »

 

Diella

Ministre des marchés publics de la République d’Albanie

 

Michel Taube
Directeur de la publication