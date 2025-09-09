Paris : un mémorial pour inscrire l’esclavage dans la pierre

Face à la Tour Eiffel, au cœur des jardins du Trocadéro, un nouveau lieu de mémoire va surgir. Début 2027, la France inaugurera le Mémorial national des victimes de l’esclavage. Plus de 215 000 noms d’hommes et de femmes affranchis en 1848 y seront gravés, redonnant une existence à ceux que l’Histoire avait rendus invisibles.

Le projet, présenté au ministère des outre-mer en présence de Manuel Valls, marque l’aboutissement de trente années de recherches menées par des bénévoles et des associations. Feuilletant archives et registres, ils ont reconstitué les filiations, parfois brisées, des esclaves libérés. Pour Serge Romana, coprésident du comité de pilotage, cette reconnaissance officielle est une victoire arrachée de haute lutte : il a fallu convaincre, insister, batailler avec la République pour que ce mémorial voie le jour.

L’architecture imaginée par Philippe Prost et Michel Desvignes prend la forme d’un jardin de plus de 4 000 m². Deux chemins s’y croiseront : l’un retraçant l’histoire de l’esclavage et de son abolition, l’autre baptisé « chemin des Noms », bordé des prénoms et patronymes des affranchis. Au centre, une île entourée d’eau rappellera les quatre millions de victimes anonymes, par quatre stèles de lave brute dressées en hommage. Ici, pas de monument figé mais un espace de recueillement, conçu comme un hommage à la résistance et à la dignité des esclaves.

Le choix du Trocadéro n’a rien d’anodin. C’est là que fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. Ériger ce mémorial à cet endroit, souligne le ministre des outre-mer, revient à adresser un message au monde entier : l’esclavage fut un crime contre l’humanité, et la République choisit de l’assumer à la lumière du présent, non de le cacher dans l’ombre.

La démarche se veut autant mémorielle que politique. En inscrivant ces destins dans la pierre, il s’agit d’offrir aux descendants un héritage de résistance plutôt que de honte, de transformer l’effacement en dignité. Le mémorial se veut aussi un outil de transmission pour les générations futures, une arme contre les discriminations encore à l’œuvre.

Au-delà de la pierre et du jardin, Serge Romana imagine déjà une suite : un outil numérique qui permettrait aux familles de retracer leur histoire, de retrouver les lieux de vie de leurs ancêtres, de marcher symboliquement sur leurs pas. Une manière d’ouvrir le travail de mémoire à tous, au-delà des cérémonies officielles.

Quand il sera inauguré, en présence du président de la République, ce mémorial rappellera que l’esclavage n’est pas une note de bas de page mais un chapitre central du récit national. Et qu’en redonnant un nom à chaque vie effacée, la République rend enfin une dignité trop longtemps refusée.

Patrice Clech