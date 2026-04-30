La France archipel : l’heure des Outre-mer a sonné et la Fondation FMES nous le rappelle. L’édito de Michel Taube

La France a longtemps regardé ses Outre-mer comme des territoires lointains, coûteux, parfois instables, souvent réduits à des clichés exotiques ou à des crises sociales épisodiques. Quelle faute historique. Car dans le grand basculement géopolitique du XXIe siècle, ces terres françaises dispersées sur les océans ne sont plus des périphéries oubliées : elles deviennent le cœur même de la puissance française.

La Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES) vient de publier un rapport éloquent que tous les candidats à l’élection présidentielle et tous les Français devraient lire attentivement : « les outre-mer français, des territoires stratégiques ». Avec comme défi : « mieux intégrer les outre-mer à une nouvelle ambition française ».

La lecture de cette note très dense est fort éclairante et la vérité brutale. L’Europe décline démographiquement, économiquement et stratégiquement. Le monde se déplace vers l’Indopacifique. Les grandes puissances s’affrontent pour le contrôle des routes maritimes, des minerais rares, des ressources énergétiques, des fonds marins et des espaces stratégiques. Dans cette compétition féroce, la France possède un atout que presque aucun autre pays européen ne détient : une présence souveraine mondiale.

Grâce à ses Outre-mer, la France est présente dans l’Atlantique, dans l’océan Indien, dans le Pacifique, jusqu’aux portes de l’Antarctique. Elle dispose de la deuxième zone économique exclusive du monde. Elle contrôle des espaces maritimes immenses, riches en biodiversité, en ressources halieutiques, en minerais stratégiques et peut-être demain en ressources énergétiques vitales. Elle possède en Guyane une porte souveraine vers l’espace, devenue indispensable à l’autonomie stratégique européenne. Elle est implantée au cœur même de l’Indopacifique, là où se joue déjà le destin du siècle.

Et pourtant, la République continue trop souvent de traiter ses Outre-mer comme des territoires secondaires. On y applique des normes pensées pour Bruxelles ou Paris sans tenir compte des réalités locales. On entretient des dépendances économiques massives. On subventionne davantage qu’on ne développe. On parle de solidarité mais rarement de stratégie.

Pendant ce temps, les puissances concurrentes avancent leurs pions. La Chine renforce son influence dans le Pacifique. Les réseaux criminels prospèrent dans les Caraïbes. Les ingérences étrangères se multiplient. Les ressources maritimes deviennent des enjeux géopolitiques majeurs. Les flux migratoires et les trafics déstabilisent certains territoires. Les Outre-mer français sont déjà en première ligne du nouveau désordre mondial.

Il faut donc changer totalement de logiciel politique avec et pour les Outre-mer.

Les Outre-mer ne doivent plus être considérés comme une charge budgétaire ou un vestige de l’Histoire. Ils doivent devenir les piliers d’une nouvelle ambition française. Une ambition de souveraineté, de puissance et de projection.

Cela suppose d’abord un nouveau pacte politique. Selon le rapport de la FMES, les territoires ultramarins ont besoin de davantage d’autonomie économique et réglementaire afin de mieux s’intégrer dans leurs espaces régionaux. Les réalités de la Guyane ne sont pas celles de la Polynésie. Les enjeux de Mayotte ne sont pas ceux des Antilles. L’uniformité administrative française est devenue un frein.

Cela suppose ensuite un immense effort stratégique. Renforcer la présence militaire et maritime française. Sécuriser les câbles sous-marins, les ports, les routes commerciales. Développer une véritable économie maritime française. Investir dans les biotechnologies, les ressources halieutiques, les minerais critiques, les infrastructures portuaires et énergétiques.

Mais surtout, cela suppose un changement de regard. Les Outre-mer ne sont en fait pas « loin ». Ils sont la France du large. La France du futur. La France mondiale.

Dans un monde qui se fragmente, qui se brutalise et qui remet en cause les équilibres hérités du XXe siècle, la France possède grâce à ses Outre-mer une singularité géopolitique exceptionnelle. Les Français et la/le prochain président de la République doivent en prendre conscience. Maintenant ou en 2027 ou il sera trop tard pour éviter la dislocation de l’ancrage ultra-marin de la France…

La question est désormais simple : voulons-nous encore être une puissance mondiale ou acceptons-nous de devenir une province périphérique d’un continent européen affaibli ?

Les Outre-mer portent déjà la réponse comme l’explique cette étude de la FMES sur laquelle nous reviendrons prochainement. Encore faut-il que la France cesse enfin de s’ignorer elle-même.

Michel Taube