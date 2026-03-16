Fatigue démocratique martiniquaise. La chronique d’un enfant de Césaire

Encore une fois, au lendemain du premier tour des élections municipales, la Martinique est l’un des territoires de la République où l’on a voté le moins. Les chiffres sont connus et largement documentés. Pourtant, l’île possède une histoire politique intense et une société profondément politisée. Derrière ce paradoxe il existe une réalité visible par tous : un paysage politique fragmenté, composé d’une multitude de mouvements difficile à lire pour les électeurs.

Selon une étude de l’INSEE consacrée à la participation électorale, près de 37 % des électeurs martiniquais n’ont voté à aucun tour des élections présidentielles et législatives récentes. C’est l’un des taux les plus élevés de toute la France. La moyenne nationale se situe autour de 16 %.

Autrement dit, en Martinique, plus d’un électeur sur trois ne participe plus du tout à la vie électorale. Même parmi ceux qui se déplacent encore, la participation reste irrégulière. L’étude montre que seulement 12 % des électeurs martiniquais participent à l’ensemble des scrutins, là encore c’est l’un des niveaux les plus faibles du pays.

Ce phénomène ne concerne pas seulement les élections nationales. Les scrutins locaux, pourtant censés mobiliser les électeurs, connaissent eux aussi des niveaux d’abstention très élevés.

Lors des élections municipales de 2020 à Fort-de-France, l’abstention a atteint près de 75 %. Le maire Didier Laguerre a été réélu avec 9 714 voix sur plus de 60 000 inscrits, soit environ 15 % du corps électoral.

Hier, la baisse se poursuivait : à 17h, le taux de participation était 42,21 % contre 46,42 % en 2020 à la même heure.

A Fort de France, hier encore, ce sont seulement que 37,65% des foyolais qui se sont déplacés pour élire leur maire.

La légitimité juridique du scrutin ne fait aucun doute. Mais ces chiffres interrogent la réalité démocratique : lorsque 2 électeurs sur 3 ne votent plus — le lien entre citoyens et institutions est totalement brisé.

Ce phénomène est surprenant car la Martinique n’est pas une société apolitique. L’île possède au contraire une tradition politique particulièrement forte. Les débats y sont souvent passionnés et les discussions politiques dans l’espace public comme les mobilisations sociales sont régulières.

L’histoire politique martiniquaise a été marquée par des figures intellectuelles et militantes majeures. Deux personnalités ont profondément marqué la vie politique de l’île pendant plusieurs décennies : Aimé Césaire, fondateur du Parti progressiste martiniquais, et Alfred Marie-Jeanne, figure centrale du Mouvement indépendantiste martiniquais.

Autour de ces deux pôles se sont longtemps structurés les grands courants politiques martiniquais : d’un côté une tradition autonomiste et progressiste héritée de Césaire, de l’autre une ligne indépendantiste portée par Marie-Jeanne.

Pendant plusieurs décennies, ces deux forces ont donné une lisibilité à la vie politique locale. Avec quelques personnalités qui ont incarné la droite et le centre, proches des partis nationaux. Comme Michel Renard Jean Maran ou encore Émile Maurice.

Mais à partir des années 1990, le paysage politique a commencé à se brouiller.

Aujourd’hui, la Martinique présente une particularité frappante : le nombre de mouvements politiques y est extrêmement élevé au regard de la taille du territoire.

Sur une île de 304.000 électeurs, on compte plus d’une trentaine de partis, mouvements ou organisations politiques. Parmi eux le PPM, le MIM, le Parti communiste martiniquais, le MODEMAS, Péyi-A, Nou Pèp La, Bâtir le Pays Martinique, Martinique Ensemble ou encore Combat Ouvrier …

Beaucoup de ces formations sont issues de scissions, de rivalités internes et de recompositions de vieux partis de plus de 50 ans.

Certaines formations apparaissent à l’occasion d’une élection puis disparaissent quelques années plus tard. D’autres se regroupent temporairement dans des coalitions avant de se séparer à nouveau, comme le Gran Sanblé. Des coalitions qui rassemblent plusieurs petits partis et mouvements. Mais elles ont une particularité : elles disparaissent puis se recomposent presque à chaque élection.

Contrairement aux autres régions françaises, la Martinique ne possède pas de clivage politique structuré entre droite, gauche et centre. Les partis nationaux y sont pas implantés et la vie politique repose que sur des formations locales.

Ce foisonnement pourrait être interprété comme le signe d’une démocratie vivante. Mais il produit l’effet inverse : un brouillage des repères politiques. Le paysage politique est donc devenu très mouvant et difficile à suivre. Jamais l’île n’a compté autant de mouvements politiques. Et pourtant jamais la participation démocratique n’a été aussi faible.

Un autre trait caractéristique de la vie politique martiniquaise réside dans la place importante occupée par les débats institutionnels. Depuis plusieurs décennies, les discussions politiques portent sur les mêmes questions : le statut institutionnel de l’île — l’autonomie — la souveraineté — les relations avec l’État.

Ces sujets sont légitimes et s’inscrivent dans l’histoire politique du territoire. Mais ils occupent aujourd’hui une place si centrale dans le débat public qu’ils laissent plus d’espace aux questions du quotidien : l’emploi, le logement, le pouvoir d’achat, la sécurité ou le développement économique.

En Martinique, la politique n’est plus qu’une politique du « contre ». Contre le statut. Contre l’État. Contre Paris. Contre le monde économique. Contre le préfet. Contre l’ordre établi. Beaucoup plus rarement pour un projet structuré et partagé. Les électeurs en sont épuisés.

La vie politique se transforme alors en débat permanent sur les institutions, plutôt qu’en confrontation de projets concrets pour la vie quotidienne des habitants.

La vie politique martiniquaise repose également beaucoup sur des figures locales influentes : maires, présidents d’exécutifs territoriaux ou responsables de mouvements. Dans de nombreuses communes, les élections se structurent moins autour d’un programme que d’une personnalité politique. Des mouvements se créent autour d’un élu, puis disparaissent ou se transforment au fil des élections. L’effet Letchimy a ainsi joué à plein mais l’effet s’essouffle pour ne pas dire plus.

Ce phénomène favorise des alliances électorales changeantes, des recompositions fréquentes et une grande instabilité des formations politiques.

La politique devient alors moins lisible pour les électeurs, qui se trouvent face à un paysage politique en perpétuelle recomposition.

Dans ce contexte, une partie des citoyens ont adopté une posture. En particulier, les jeunes qui ne se retrouvent pas dans cette offre de vieux partis où les élus ont fait de la politique leur métier et non une vocation ou une mission. Pourtant la politique continue d’être largement commentée, débattue et discutée dans la société martiniquaise. Mais elle est de moins en moins pratiquée dans les urnes.

Les électeurs observent la vie politique, parfois avec intérêt, parfois avec scepticisme, mais de plus en plus avec distance : sans s’engager — sans voter.

L’abstention massive n’est jamais anodine. Elle traduit une fatigue démocratique, une défiance à l’égard des institutions avec la conviction que le vote ne permet plus d’influencer réellement la vie publique.

En Martinique, l’abstention s’inscrit bien dans une crise de lisibilité du système politique : trop de partis, trop de mouvements, trop de recompositions et trop peu de repères idéologiques clairement identifiés.

LA Martinique est devenue une démocratie qui fonctionne avec une minorité.

À mesure que les partis se multiplient, les électeurs se sont éloignés. À mesure que les alliances sont devenues, plus complexes, la lisibilité du débat public a diminué.

Peu à peu, une partie des citoyens a cessé de se reconnaître dans cette offre politique.

La multiplication des micro-partis, la personnalisation des rivalités et l’absence de grandes structures idéologiques ont fini par produire un système politique brouillé, fragmenté et illisible.

Pour beaucoup d’électeurs, la politique martiniquaise ressemble désormais à un brouillard permanent. Un brouillard où les sigles changent, où les alliances se font et se défont mais où les rares projets se ressemblent.

Et où, finalement, la seule force politique vraiment stable est celle qui ne se présente jamais aux élections : labstention.

Pris dans un entre-soi politique et une offre électorale devenue illisible, les Martiniquais sont devenus les orphelins d’une démocratie vivante.

Un enfant de Césaire