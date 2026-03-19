Outre-mer : comment les demandes d’autonomie en 2026 trahissent l’esprit de la loi de départementalisation d’Aimé Césaire et de Gaston Monnerville il y a 80 ans.

Le 19 mars 1946, Aimé Césaire, Gaston Monnerville et leurs compagnons obtenaient le vote de la loi de départementalisation faisant de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion des départements français. Jamais une puissance européenne n’avait intégré ses colonies comme des départements à part entière — un acte de fierté, de justice et de courage. Elle marquait une rupture historique : celle du passage d’un statut à part à une égalité juridique affirmée.

Aujourd’hui, alors que ce texte a 80 ans, nous devrions le relire, le célébrer, l’enseigner. Non pas avec nostalgie, mais avec lucidité. Quel dommage au passage que l’Etat français ne célèbre pas cette loi fondatrice des Outre-mer modernes.

Aimé Césaire, grand écrivain et homme politique martiniquais, en fut donc un des principaux artisans. Au cœur de son combat, un mot revint avec constance et détermination dans son grand discours de défense de cette loi : assimilation. Un mot que certains contestent aujourd’hui, mais qui, pour Césaire, fut un mot vertueux, un mot d’émancipation, un mot de dignité.

Dans ce texte historique, l’assimilation n’est jamais présentée comme une négation, mais comme une réparation.

« Le processus “d’assimilation” des Antilles ne s’est arrêté que lorsque la République a commencé à perdre de son dynamisme interne et de sa foi en elle-même.

Césaire pose un diagnostic politique clair et lucide : ce n’est pas l’assimilation qui a failli, c’est la République quand elle a cessé d’aller jusqu’au bout de ses principes.

Il précise le sens exact du mot, en récusant toute caricature : « L’assimilation qui vous est proposée, loin d’être une assimilation rigide, une assimilation “géométrique”, une assimilation contre nature, est une assimilation souple, intelligente et réaliste. »

Césaire, brillant homme de lettre et fin politique, anticipe déjà les procès d’intention. Il répond par avance à ceux qui confondent assimilation et effacement culturel. Pour lui, assimiler n’est pas nier ce que l’on est, c’est cesser d’être exclu du droit commun.

Et surtout, l’assimilation est indissociable de la justice sociale : « L’assimilation s’est arrêtée aux Antilles et à la Réunion à l’orée de la justice sociale. »

Cette phrase est capitale. Elle dit tout. Sans assimilation complète, pas de droits sociaux, pas de protection du travailleur, pas d’égalité réelle.

Césaire ne parle jamais d’assimilation abstraite. Il parle de salaires, de pensions, de maladie, de vieillesse, de chômage, de dignité concrète. Assimiler, c’est égaliser. « Citoyen français comme l’habitant de Paris ou de Bordeaux, le Martiniquais se trouve à l’heure actuelle aussi peu protégé que l’habitant de la forêt ou du désert. »

Voilà le scandale qu’il dénonce. Voilà pourquoi l’assimilation est, sous sa plume, un acte de libération moderne, comparable à l’abolition de l’esclavage qu’il évoque sans détour : « Il s’agit aujourd’hui, par une loi d’assimilation, mieux d’égalisation, de libérer près d’un million d’hommes de couleur d’une des formes modernes de l’esclavage. »

Le mot est fort. Il est volontairement fort. Césaire a le courage politique de nommer l’injustice là où elle se cache c’est à dire derrière les apparences juridiques.

Quand Césaire écrit : « Dire que toute loi doit être appliquée à la Martinique […] sauf spécification contraire, cela signifie que ces territoires entrent dans la famille française sur un pied d’égalité. » il ne mendie pas. Il exige l’application pleine et entière des principes républicains.

Assimiler, pour lui, ce n’est ni se soumettre ni renoncer. C’est refuser d’être un citoyen diminué, un travailleur sous-payé, un fonctionnaire relégué, un Français à part.

La négritude et l’assimilation étaient deux faces d’une union dans la diversité qui constitue la France.

Aimé Césaire s’est battu pour l’égalité des droits, pour l’égalité des devoirs, pour l’égalité des salaires, pour la dignité du travailleur ultra-marin.

Il a rendu aux Français des Outre-mer quelque chose d’essentiel : la certitude qu’ils avaient droit à la République entière, et non à ses miettes.

Oui, pour Césaire, l’assimilation était un mot noble

Un mot de combat. Un mot de justice. Un mot de courage.

80 ans après, que ce soit en Martinique ou en Guyane, l’assimilation est devenue un gros mot et la départementalisation une revendication d’autonomie voire d’indépendance pour beaucoup de pseudo-héritiers d’Aimé Césaire, gangrenés par des idées décoloniales et souvent anti-françaises.

Pour des raisons idéologiques, Emmanuel Macron président de la République, qui se rendra bientôt aux Antilles, pousse en faveur de ces autonomies revendiquées par des dirigeants ultramarins qui cherchent pourtant plus à fragiliser la France qu’à répondre aux besoins quotidiens de leurs habitants.

80 ans après, il est urgent que les prochains candidats à l’élection présidentielle réaffirment avec force l’ancrage des départements et régions des Outre-mer dans l’ensemble français et referment définitivement toute perspective d’autonomie indépendantiste qui menace d’amputer la France de ses territoires ultramarins et ses derniers de leur attachement (et des bénéfices qui vont avec) à la France.