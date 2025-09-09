Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Y a-t-il un leader politique qui puisse permettre au bloc central, composé de 210 députés, de trouver les 79 soutiens manquants pour bloquer jusqu’en 2027 toute motion de censure de l’alliance morbide…
C’est un honneur rarissime : la partition originale du Concerto pour la Paix d’Omar Harfouch, pianiste et compositeur franco-libanais, vient d’entrer dans les archives éternelles du Vatican. La cérémonie s’est déroulée à…
Le 10 septembre à Genève, lors des Peace Talks organisés pour célébrer la Journée internationale de la paix, j’aurai l’honneur de présenter aux Nations Unies une résolution exigeant des quotas de femmes…
Il fut, par la perfection de ses coupes vestimentaires, reconnaissables entre toutes, l’incarnation, par excellence, de la mode, mais aussi de la culture, italiennes en leur plus haute et noble expression. L’excellence,…
L’article 49, alinéa 1 de la Constitution permet au Premier ministre d’engager la responsabilité de son Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. La…