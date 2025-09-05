Nous respectons votre vie privée

Edito
13H19 - vendredi 5 septembre 2025

La photo de la semaine : avec les chevaux dans la ville, France Galop vous donne rendez-vous place de la Concorde à Paris

 

Pour participer à cet événement unqiue, ouvert à tous : cliquer ici.

Merci à Madame Samia Barat-Karam, 1ère maire adjointe du 16ème arrondissement de Paris, grande promotrice des chevaux dans la ville, de nous avoir sensibilisé à cet événement.

Michel Taube
Directeur de la publication