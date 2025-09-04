Nous respectons votre vie privée

Edito
14H04 - jeudi 4 septembre 2025

Walid Harfouch : « Emmanuel Macron a redonné confiance aux Ukrainiens »

 
L’Ukraine vit depuis plus de trois ans et demi au rythme de la guerre, entre lassitude et douleur. Après la rencontre d’Alaska, beaucoup avaient cru voir leur pays sacrifié, livré à Vladimir Poutine. Mais mercredi soir, à l’Élysée, un souffle nouveau est venu de Paris. Aux côtés de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a annoncé ce que l’Europe n’avait jamais osé dire : le jour où la paix reviendra, l’Union européenne offrira à Kiev de véritables garanties de sécurité.

Un signal historique. « La sécurité de l’Ukraine et des Ukrainiens est aussi celle de l’Europe », a martelé le chef de l’État. Pour la première fois, l’Europe ne se contente pas d’exprimer sa solidarité, elle se prépare à l’incarner dans les faits.

À Kiev, ces mots ont eu l’effet d’un électrochoc positif. Walid Harfouch, personnalité reconnue en Ukraine, ancien vice-président de la télévision nationale et d’Euronews, proche de Zelensky, le dit sans détour : « L’Union européenne, longtemps perçue comme hésitante, donne aujourd’hui des gages concrets à l’Ukraine. Emmanuel Macron s’impose comme le premier ami de l’Ukraine en Europe ».

Alors que Moscou multipliait encore hier les frappes massives, ce parapluie sécuritaire européen, même encore théorique, a un effet psychologique immédiat. Dans un pays usé par la guerre, la voix de la France a rallumé l’espérance. « Pour les Ukrainiens, cela change tout, confie Walid Harfouch. On ne se sent plus seuls. On sait qu’il existe une protection réelle, pas seulement des mots ».

À la veille d’une réunion décisive de la « coalition des volontaires », forte d’une trentaine de pays, Paris a ouvert une brèche. Elle pourrait devenir un tournant stratégique, mais elle est déjà un tournant moral. Emmanuel Macron a redonné confiance à un peuple qui n’en finit pas de résister.

 