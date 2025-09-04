Olivier Faure à Matignon ? La descente aux enfers continue. L’édito de Michel Taube

François Bayrou, qui prépare certainement déjà ses valises, recevait aujourd’hui Olivier Faure et une délégation du Parti socialiste. Emmanuel Macron aurait demandé au parti de la majorité, reçu à l’Élysée en début de semaine, d’explorer l’hypothèse d’un gouvernement central élargi aux socialistes. Pourquoi pas Olivier Faure à Matignon ?

Cette hypothèse est absurde et dangereuse.

Nous sommes tous victimes d’un piège sémantique : on parle du Parti socialiste comme si c’était le même parti que celui qui avait conquis la gauche puis le pouvoir en France, du Congrès d’Épinay à l’ère François Hollande.

Mais le Parti socialiste de 2025 n’est plus du tout le même parti. Le PS d’Olivier Faure est l’antichambre de LFI et des écologistes les plus radicaux. Même si Jean-Luc Mélenchon et le patron du PS se détestent cordialement et se mènent une guerre de leadership, il faut rappeler que tout ce beau monde a signé un seul et même programme commun : celui du Nouveau Front populaire, qui emmènerait la France droit dans un mur socialiste et bureaucratique suicidaire.

Le contre-budget proposé par le PS comme une alternative à la stratégie de François Bayrou augmenterait de 30 milliards d’euros les dépenses publiques, le contraire de ce dont la France a besoin.

L’idéologie du Parti socialiste d’aujourd’hui est ultra-wokiste. Elle emmènerait les Outre-mer vers l’indépendance à la première demande formulée par le moindre groupuscule un peu violent. Sur le plan écologique, elle casserait tous les projets de développement industriel qui ne correspondraient pas aux normes les plus contraignantes en matière environnementale. Bref, la France s’enfoncerait un peu plus dans la dette et dans un modèle social et culturel dont la grande majorité des Français veulent pourtant sortir.

Nous imaginons aisément que jamais Bruno Retailleau et les dirigeants de LR n’accepteront de siéger dans un gouvernement dirigé par Olivier Faure ou composé de membres du Parti socialiste. De sorte que, de toute façon, un gouvernement Olivier Faure n’aurait pas de majorité suffisante à l’Assemblée nationale et tomberait à la moindre mini-tempête parlementaire.

Un tel scénario traduirait surtout la panique d’Emmanuel Macron, prêt à sacrifier le peu de cohérence qu’il restait à sa majorité pour tenter de gagner quelques mois de répit. Mais gouverner avec des alliés qui veulent la dissolution permanente du modèle français, c’est ouvrir la porte au chaos. On ne bâtit pas une politique nationale sur un marchandage politicien entre ceux qui veulent encore sauver la France et ceux qui rêvent de la déconstruire.

Au fond, la nomination d’Olivier Faure à Matignon serait un aveu d’épuisement de notre personnel politique. Faute d’avoir su imposer une ligne claire, le chef de l’État se tournerait vers l’un des représentants d’une gauche idéologique, déconnectée et minoritaire dans l’opinion. Ce serait un nouveau bras d’honneur adressé aux millions de Français qui réclament de la fermeté, de la stabilité et une vision libérale pour le pays.

Faure à Matignon ? Nos dirigeants politiques se moquent vraiment des Français !

Michel Taube