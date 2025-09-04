Martinique : une opération antidrogue tourne au fiasco judiciaire

Un coup de filet qui devait illustrer la fermeté de l’État s’est transformé en débâcle. Quarante-trois kilos de cocaïne saisis, un trafic démantelé entre la Martinique, Le Havre et le Val-d’Oise, cinq suspects arrêtés… et relâchés aussitôt pour vice de procédure. C’est la conclusion d’une note interne de la police judiciaire datée du 28 août, dont la teneur met en lumière un échec embarrassant pour l’Office anti-stupéfiants (Ofast) et la justice. L’affaire avait pourtant été minutieusement préparée. Dès le 21 juillet, les enquêteurs de l’antenne caraïbe de l’Ofast avaient intercepté des colis de déménagement chargés de 36 pains de cocaïne, soit 43,31 kilos au total. La drogue avait été remplacée par un produit inerte, avant la mise en place d’une filature transatlantique. Le 28 août, la cargaison fictive aboutit à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), réceptionnée par une jeune femme, puis chargée dans un véhicule surveillé par les forces de l’ordre. Quelques heures plus tard, dans un café, la police interpelle cinq personnes, dont plusieurs déjà connues pour trafic de stupéfiants.

Un raté procédural qui libère les suspects

Tout semblait verrouillé. Mais à 18 heures, les gardes à vue sont levées sur décision du parquet de Fort-de-France. La note interne évoque une « irrégularité de procédure imputable à la justice », sans en préciser la nature, mais suffisante pour anéantir le travail de plusieurs semaines. Les suspects, dont un trafiquant notoire, ont été remis en liberté sans poursuite. La frustration est palpable dans les rangs policiers. Quelques jours plus tôt, le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau était en déplacement en Martinique pour annoncer des renforts face au « tsunami blanc » de cocaïne qui déferle sur les Antilles. L’échec de cette opération, censée symboliser cette mobilisation, envoie au contraire un message de fragilité des rouages judiciaires face aux réseaux criminels. L’affaire illustre un paradoxe bien connu dans la lutte antidrogue : des moyens déployés considérables, une coopération entre services renforcée, mais une procédure défaillante qui suffit à faire basculer une enquête. En toile de fond, la Martinique reste une plaque tournante du trafic, alors même que les saisies de cocaïne atteignent des records dans la région.

Patrice Clech