Antilles : violences endémiques et promesses à tenir

Guadeloupe et Martinique traversent une période sombre, marquée par une recrudescence d’homicides liés aux trafics. Les autorités locales parlent d’une « utilisation décomplexée » des armes à feu, conséquence directe d’un double flux qui alimente la spirale : la drogue en provenance d’Amérique du Sud et les armes venues des États-Unis. Chaque semaine ou presque, une nouvelle victime tombe, le plus souvent dans les rangs de gangs ou de réseaux de deal. Guerres de territoires, règlements de comptes pour dettes impayées : la violence s’installe comme règle de fonctionnement. Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a promis des renforts matériels et humains pour tenter de briser cette mécanique infernale. Mais ces annonces se heurtent à un calendrier politique explosif : le 8 septembre, le Premier ministre François Bayrou doit solliciter la confiance de l’Assemblée nationale. Les promesses sécuritaires résisteront-elles à l’épreuve parlementaire ? Rien n’est moins sûr.

Un phénomène régional difficile à contenir

Cette flambée n’est pas propre aux départements français. Partout dans la Caraïbe, quelle que soit la bannière nationale, la criminalité suit la même logique. Les instances régionales, comme la CARICOM (Communauté caribéenne) ou l’OECS (Organisation des États de la Caraïbe Orientale), sont mobilisées, tout comme Paris, mais la question des moyens reste entière. Comment lutter efficacement contre un système mafieux qui transcende les frontières, profite de routes maritimes poreuses et s’appuie sur un marché local fragilisé par le chômage et les inégalités sociales ? Les Antilles françaises concentrent ainsi les symptômes d’un mal régional : une insécurité nourrie par la géopolitique des drogues et des armes, où la promesse d’un retour au calme semble chaque jour plus difficile à tenir. Derrière les discours de fermeté, l’urgence reste la même : enrayer une spirale qui gangrène le quotidien des habitants et mine la confiance envers l’État.

Patrice Clech