Ravine des Cabris : un homme suspecté d’enlèvement relâché

Jeudi 28 août, la sortie des classes à la Ravine des Cabris a viré à la frayeur. Deux adolescents ont affirmé avoir été pris à partie par un homme aux abords du collège. Selon leurs déclarations, l’individu les aurait abordés alors qu’ils consultaient leur téléphone, aurait attrapé l’un d’eux de force avant de tenter de s’en prendre au second. Les jeunes ont réussi à se dégager, et plusieurs témoins ont confirmé la scène.

Rapidement interpellé, le suspect a été placé en garde à vue. Devant les enquêteurs, il a nié toute tentative d’enlèvement. Selon les informations d’Antenne Réunion, il aurait expliqué avoir agi sous l’emprise de l’alcool et s’être contenté de réclamer de l’argent.

Au terme de son audition, l’homme a été remis en liberté. L’affaire, qui a semé l’inquiétude parmi les familles et les habitants du quartier, reste marquée par le contraste entre les versions des adolescents et celles du mis en cause. Les suites judiciaires dépendront désormais des investigations complémentaires destinées à éclairer cette confrontation de récits.

Patrice Clech