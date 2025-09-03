Moorea : alerte au requin tigre dans le lagon de Haapiti

Lundi matin, la commune de Moorea Maiao a déclenché une alerte inhabituelle : un requin tigre mesurant entre quatre et cinq mètres de long a été aperçu dans le lagon, à seulement une cinquantaine de mètres du rivage, dans la zone de Haapiti. L’observation a suffi à faire réagir les autorités locales, qui ont immédiatement demandé aux habitants et aux visiteurs d’éviter le secteur.

La mairie a recommandé aux baigneurs, pêcheurs et rameurs de suspendre leurs activités jusqu’à nouvel ordre. « La sécurité de toutes et tous est notre priorité absolue », a-t-elle rappelé, en insistant sur la nécessité de coopérer afin de prévenir tout accident. Une consigne d’autant plus importante que le site est très fréquenté, autant par les familles que par les amateurs de pirogue ou de stand-up paddle.

Le requin tigre, redouté dans les eaux polynésiennes, est connu pour sa taille imposante et son comportement parfois imprévisible. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un phénomène exceptionnel dans les lagons, sa présence si près du rivage inquiète toujours, surtout en période de forte affluence touristique. Les autorités préfèrent donc prévenir plutôt que de laisser courir un risque, aussi faible soit-il.

Des patrouilles visuelles devraient être organisées dans les prochains jours pour vérifier si l’animal circule encore dans la zone. En attendant, l’appel à la vigilance reste en vigueur et la prudence est de mise : à Haapiti, mieux vaut garder les pieds au sec.

