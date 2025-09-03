Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Daniel Keller bonjour, vous avez été membre du Comité économique, social et environnemental et avez un parcours remarquable entre la Haute fonction publique, le monde de l’entreprise et, j’ajouterais, le débat d’idées…
Ils ont donc osé, au mépris de toute conscience morale et en totale contradiction avec leur propre précepte de laïcité ! Oui : les dirigeants académiques de l’Université Libre de Bruxelles, sa rectrice, Annemie…
François Bayrou, Premier ministre en sursis, compte ses jours à Matignon. Entre un budget d’austérité de 44 milliards d’euros et une opposition unanime des syndicats, des partis de gauche et même d’extrême droite,…
Un simple post Facebook, une photo bienveillante, un petit mot de remerciement… et voilà qu’ils vous rattrapent, trois mois plus tard, dans un recours électoral. C’est l’effet du 1er septembre. Le 1er…
Lorsqu’on observe tant de faits mondiaux et nationaux qui portent atteinte à notre bien-être d’aujourd’hui et même à notre survie, on peut raisonnablement penser que l’obsession des décideurs politiques de conserver le…
Cette Lettre ouverte de personnalités européennes est une initiative de Daniel Salvatore Schiffer. Madame Annemie Schaus, Rectrice de l’université libre de Bruxelles, Monsieur Pierre Klein, Doyen de la Faculté de droit…