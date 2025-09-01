Rima Hassan, soutien du Hamas, promue à l’ULB : une faillite morale et intellectuelle ! La chronique de Daniel Salvatore Schiffer

Ils ont donc osé, au mépris de toute conscience morale et en totale contradiction avec leur propre précepte de laïcité ! Oui : les dirigeants académiques de l’Université Libre de Bruxelles, sa rectrice, Annemie Schaus en tête, ont effectivement entériné, lors du conseil facultaire de ce jeudi 28 août 2025, le choix, de la part de leurs étudiants en Master 2 de la Faculté de Droit et de Criminologie, de prendre, pour désigner leur promotion 2025, le pourtant très polémique nom de Rima Hassan, soutien maintes fois affiché des terroristes islamistes, notoires antisémites de surcroît, du Hamas, responsable de l’innommable pogrom de nature génocidaire (« un bon Juif est un Juif mort », profère en effet un de ses criminels slogans) perpétré le 7 octobre 2023, avec une violence inouïe, à l’encontre des Juifs d’Israël pour cette seule et unique (dé)raison qu’ils étaient Juifs précisément !

Davantage : restés sourds à la très critique mais pertinente lettre ouverte qu’une cinquantaine de mes amis intellectuels, parmi les plus prestigieux, et moi-même leur avons pourtant adressée trois jours auparavant, le 25 août dernier, pour les alerter, arguments aussi rationnels qu’objectifs à l’appui, quant au caractère pour le moins inopportun de ce choix particulièrement controversé (https://www.opinion-internationale.com/2025/08/26/rima-hassan-lhonneur-perdu-de-luniversite-libre-de-bruxelles-lettre-ouverte-aux-dirigeants-de-lulb_138008.html), ces mêmes dirigeants académiques de l’ULB se sont lâchement retranchés, pour justifier cette ratification du vote de leurs étudiants, derrière leur autonomie décisionnelle, elle-même prétendument conforme, a encore argué le doyen de cette même Faculté, Pierre Klein, à un suffrage en tous points respectueux des normes démocratiques.

UNE CAMPAGNE D’INTIMIDATION ET UN VOTE QUI N’A RIEN DE DEMOCRATIQUE

Sauf que cela s’avère au bout du compte, et aux dernières nouvelles, malheureusement faux, sinon, peut-être pire encore, comme le très malhonnête résultat frauduleux d’une véritable imposture : seuls 50,2 % de la totalité de ces mêmes étudiants en Droit et Criminologie ont en effet voté et, plus révélateur encore quant au caractère éminemment discutable de cet hypothétique vote démocratique, seuls, au sein de ce même nombre, 40 % des votants ont réellement élu Rima Hassan. C’est dire s’il s’agit finalement là, en ce processus injustement qualifié de « démocratique », d’une majorité pour le moins relative, mais qui, comme telle, entend néanmoins imposer, sans un préalable débat contradictoire digne de ce nom, sa propre et seule volonté ; et cela, pour aggraver cette situation déjà tendue en soi, au prix d’une invraisemblable campagne de désinformation, voire d’intimidation aux dires de certains étudiants craignant des représailles, à l’encontre des opposants ou simples récalcitrants !

POUR UNE SOLUTION A DEUX ETATS, DANS UNE PAIX JUSTE ET DURABLE

Entendons-nous, et afin que les choses soient ici, une bonne fois pour toutes, bien claires au regard de mes possibles détracteurs, trop souvent animés d’une patente mauvais foi ! L’intellectuel juif que je suis a toujours milité, en ce terrible conflit ensanglantant depuis bien trop longtemps le Proche et Moyen-Orient, pour une solution à deux Etats : Israël et la Palestine vivant côte à côte dans une paix juste et durable, comme le prône à bon escient le langage politico-diplomatique de nos démocraties modernes.

Mieux : profondément attaché aux principes universels de l’humanisme, la tolérance et la fraternité en premier lieu, comme à l’authentique esprit des Lumières, je n’ai jamais cessé d’exprimer très sincèrement mon entière compassion à l’égard des indicibles souffrances du peuple palestinien. J’ai même écrit à ce sujet, il n’y a guère si longtemps, une autre et très critique lettre ouverte, intitulée très significativement « Au nom de l’humanité, pitié pour les Palestiniens innocents », que j’ai directement adressée, par voie de presse, à l’actuel Premier Ministre d’Israël, Benyamin Netanyahou, afin qu’il renonce à toute aveugle vengeance militaire, après l’épouvantable massacre du 7 octobre, à l’encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza comme en Cisjordanie (https://www.lejdd.fr/international/au-nom-de-lhumanite-pitie-pour-les-palestiniens-innocents-139184) !

LE HAMAS : CRIMINELLE NEBULEUSE DU TERRORISME ISLAMISTE

Ainsi, bien qu’extrêmement sensible donc à la détresse du peuple palestinien en cette région particulièrement turbulente et instable de notre bonne vieille Terre, choisir le nom de Rima Hassan, fervente militante du Hamas, qu’elle considère outrancièrement comme le légitime bras armé de ce qu’elle ne craint pas de qualifier ouvertement, toute honte bue, de « Résistance » face à Israël, ne me paraît pas, loin s’en faut, la meilleure façon de servir cette juste cause, qu’elle avilit au contraire, tant cette horde de fieffés antisémites ne souhaite, gorgés d’une haine viscérale à l’encontre des Juifs en leur ensemble, que la destruction d’Israël (c’est là ce que signifie en réalité leur fameux slogan « Free Palestine » !) tout autant que la soumission de son propre peuple, les Palestiniens eux-mêmes, à son seul diktat, d’essence proprement totalitaire et même fascisante, islamiste !

UN OBSCURANTISME CRUEL, INCULTE ET MOYENAGEUX !

Le Hamas : obscurantiste proxi de l’immonde et moyenâgeuse République Islamique d’Iran, soutien appuyé des rétrogrades et incultes Talibans d’Afghanistan, qui pendent les homosexuels, lapident les adultérins, asservissent les femmes, proscrivent toute forme d’art, interdisent toute liberté de pensée aussi bien que d’expression, et assassinent sans pitié tous leurs opposants ! C’est cela, cette misérable engeance de l’inhumanité la plus cruelle et sordide que l’ULB, désormais devenu ainsi suppôt fascisant de l’islamo-gauchisme, veut véritablement aujourd’hui, au XXIe siècle, et brandit fièrement, toute honte bue par-delà son légitime soutien aux victimes palestiniennes dans la Bande de Gaza, comme modèle social, idéologique, politique, philosophique, esthétique et moral pour sa jeunesse ?

L’ENTRISME EXPANSIONNISTE ET CONQUERANT DES FRERES MUSULMANS

Oui, c’est de cette fanatique figure du radicalisme palestinien – députée européenne dans les très sectaires rangs de ce parti politique d’extrême-gauche qu’est La France Insoumise (LFI), qui s’adonna hier sans vergogne à l’apologie de l’abominable régime syrien de Bachar el-Assad et qui refuse obstinément aujourd’hui la libération de cet immense écrivain qu’est Boualem Sansal, en plus d’en appeler publiquement au lynchage quasi meurtrier de ce grand pacifiste qu’est pourtant l’imam Hassen Chalghoumi – dont, avec cette promotion à son nom, s’enorgueillit donc, au grand dam des véritables démocrates et authentiques humanistes, l’une des plus importantes facultés de l’Université Libre de Bruxelles, dont il paraît dès lors légitime de soupçonner qu’elle se voit ainsi infiltrée et noyautée, secrètement quoique efficacement contaminée là, par l’entrisme expansionniste et conquérant des Frères Musulmans eux-mêmes !

J’ACCUSE

Conclusion ? Si un certain Emile Zola n’avait déjà écrit et publié son fameux « J’accuse » au sombre temps de la tristement célèbre « affaire Dreyfus », autre notoire victime de l’antisémitisme le plus abject, j’accuserais à présent, moi aussi, l’Université Libre de Bruxelles, fût-ce malgré elle via cette indirecte accointance avec le Hamas par l’intermédiaire de cette élection en son sein de Rima Hassan, d’ « incitation à la haine raciale » (antisémite, en l’occurrence), sinon de « complicité avec le terrorisme islamiste » !

C’est en tout cas un lamentable déshonneur qui caractérise hélas désormais, par cette immense forfaiture, où l’on ne sait si c’est la lâcheté ou l’ignorance qui est finalement ici le plus à blâmer, l’Université Libre de Bruxelles, capitale de l’Europe.

Ainsi, afin de préciser davantage encore le sens de cette tribune, qu’il me soit encore permis de dire, y compris sur un plan plus personnel, combien le diplômé que je suis aussi notamment, avec un DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) en esthétique et philosophie de l’art, de cette vénérable institution académique qu’est l’ULB, se sent aujourd’hui profondément indigné, offensé, sinon couvert de honte, et même trahi au regard des valeurs – le libre examen et la pensée critique, la tolérance et la laïcité – que je croyais jusqu’ici, par ce noble héritage spirituel, défendre, réellement et sincèrement, avec elle.

UNE FAILLITE INTELLECTUELLE ET MORALE, SYMPTOMATIQUE DE L’EFFONDREMENT DE NOS ELITES CULTURELLES AU SEIN DES DEMOCRATIES OCCIDENTALES

C’est indubitablement là, de la part de l’ULB, une faillite morale et intellectuelle, cependant symptomatique, plus généralement, de l’actuelle et funeste démission, sinon de l’effondrement progressif, de nos élites culturelles, comme par exemple celles de Sciences Po à Paris ou encore de l’Université Lumière à Lyon, au sein des démocraties occidentales.

Oui : une consternante régression, de la part de l’ULB, cet ancien bastion de la réflexion critique comme de la pensée laïque, mais aujourd’hui, par cette déshonorante propagande politico-idéologique, tristement dénaturée et donc, ainsi, misérablement discréditée !

NOTRE COMBAT : LA CIVILISATION CONTRE LA BARBARIE

Quant au combat que mes amis intellectuels et moi menons à l’heure actuelle, c’est celui, pétri d’humanisme et noble entre tous, de la civilisation contre la barbarie.

DANIEL SALVATORE SCHIFFER*

*Philosophe, écrivain, auteur d’une quarantaine de livres, dont « La Philosophie d’Emmanuel Levinas – Métaphysique, esthétique, éthique » (Presses Universitaires de France), directeur des ouvrages collectifs « L’humain au centre du monde – Pour un humanisme des temps présents et à venir » (Editions du Cerf) et « Critique de la déraison antisémite – Un enjeu de civilisation ; Un combat pour la paix » (à paraître aux Editions Intervalles).