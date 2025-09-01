Nouvelle-Calédonie : la Cafat muscle son offensive contre le travail dissimulé

L’an dernier, la Cafat (Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie) a mené plus d’un millier de contrôles et récupéré 536 millions de francs de cotisations éludées. Une somme colossale, équivalente au financement de milliers de consultations médicales, d’allocations ou encore de pensions. Et pourtant, le manque à gagner demeure immense : en 2023, ce sont 661 millions qui avaient été récupérés, et personne n’ose chiffrer ce qui échappe encore aux filets des contrôleurs.

Face à ce fléau, la caisse de protection sociale a décidé d’accélérer la cadence. Depuis ce lundi 1er septembre, une vaste campagne de communication martèle les obligations des employeurs, des travailleurs indépendants mais aussi des salariés complices. Car le travail dissimulé, insiste la Cafat, n’est pas une petite combine mais un délit aux lourdes conséquences : absence de couverture sociale, redressements fiscaux et sanctions pénales à la clé.

Douze contrôleurs assermentés sont chargés de multiplier les vérifications aléatoires et ciblées. Ils croisent désormais leurs informations avec la Direction générale des finances publiques et le Comité opérationnel territorial antifraude. Objectif : réduire au maximum les failles d’un système fragilisé par des années de déséquilibre budgétaire. « C’est un enjeu stratégique majeur pour garantir l’équité, la compétitivité et la pérennité du marché du travail », a rappelé Patrick Dupont, vice-président du conseil d’administration.

La Cafat entend donc jouer sur deux tableaux : la répression, par le contrôle et la sanction, mais aussi la prévention par la sensibilisation. Car derrière les chiffres, ce sont les bases mêmes du modèle de protection sociale calédonien qui vacillent. Chaque franc dissimulé prive la collectivité de soins, d’allocations et de retraites. L’avertissement est clair : tricher met en danger non seulement ses propres droits mais aussi ceux de toute la communauté.

Avec sa nouvelle campagne, la Cafat espère convaincre les fraudeurs que la tentation du non-dit n’est plus un calcul rentable. Dans un territoire où l’équilibre financier de la protection sociale reste fragile, le travail dissimulé est désormais traité comme une menace directe à la solidarité.

Patrice Clech