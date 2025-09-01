La Réunion : le RSMA relance sa filière agricole à Bourg-Murat

Suspendue depuis plusieurs mois, la formation agricole du Régiment du service militaire adapté de La Réunion a rouvert ses portes à Bourg-Murat en cette rentrée. Douze stagiaires viennent d’intégrer la filière d’ouvrier polyvalent agricole, tournée principalement vers l’élevage, avec une mission claire : répondre au déficit de main-d’œuvre qualifiée qui freine les exploitations locales.

Destinée aussi bien aux jeunes en quête d’un premier emploi qu’aux adultes en reconversion, la formation associe cours théoriques, ateliers pratiques et immersion sur le terrain. Les stagiaires se frottent aussi bien à l’élevage porcin qu’aux petits élevages, tout en étant sensibilisés aux pratiques de gestion durable adaptées au contexte réunionnais.

Au-delà de la maîtrise des bases agricoles, le programme offre un éventail de certifications : permis B, formation de sauveteur secouriste du travail, prévention des risques liés à l’activité physique, conduite d’engins (CACES R482) ou encore habilitation pour intervenir à proximité des réseaux (AIPR). Un bagage complet pensé pour renforcer l’employabilité des participants.

À la sortie, plusieurs portes s’ouvrent : emploi salarié comme ouvrier qualifié, technicien d’élevage ou responsable de troupeau, voire création de sa propre activité agricole. Les partenariats tissés avec des exploitants de l’île doivent accélérer l’intégration professionnelle des futurs diplômés.

Pour le capitaine Jérôme, commandant de la 1re compagnie de formation professionnelle du RSMA-R, cette relance illustre l’engagement de l’institution : « Former et insérer durablement les jeunes Réunionnais dans des métiers d’avenir. L’agriculture, et en particulier l’élevage, sont au cœur de notre souveraineté alimentaire et de notre identité. »

Une manière de rappeler qu’au-delà des casernes, le RSMA se veut aussi un acteur du développement local et de la résilience économique de l’île.

Patrice Clech