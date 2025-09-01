Fort-de-France : Glock, cannabis et billets, un quintette stoppé net

Pas de fusillade ni de course-poursuite hollywoodienne cette fois-ci, mais un contrôle rondement mené qui a suffi à faire tomber cinq individus armés. Le 19 août, dans le secteur de l’Étang Z’Abricot à Fort-de-France, une patrouille de la gendarmerie mobile a mis la main sur un petit arsenal et une poignée de suspects. Résultat : un pistolet automatique Glock 9 mm équipé d’une visée laser, un chargeur prêt à l’emploi, 162 grammes de résine de cannabis et près de 1 000 euros en liquide.

Tout commence par une opération ciblée menée par l’escadron de gendarmerie mobile de Lodève, déployé en renfort en Martinique. Les militaires tombent sur cinq hommes au comportement jugé suffisamment suspect pour justifier un contrôle minutieux. Dans un simple sac à dos, le scénario se dévoile : une arme de poing approvisionnée, des billets soigneusement pliés, et de la drogue conditionnée comme pour la revente. En somme, un kit parfait de trafiquant de quartier.

Cette saisie illustre la montée en puissance des opérations conjointes entre gendarmerie et police nationale. Car une fois les interpellations réalisées, les cinq suspects ont été remis à la Direction territoriale de la police nationale (DTPN 972), désormais en charge de l’enquête. Le partage des tâches est clair : aux gendarmes l’arrestation musclée, aux policiers le travail de fond pour démêler les ramifications éventuelles du trafic.

Le Glock retrouvé, arme prisée dans les milieux criminels pour sa fiabilité et sa puissance, n’était pas un gadget : chargé, équipé d’un accessoire de visée, il pouvait faire basculer une altercation en drame en une fraction de seconde. Ajoutons à cela des numéraires qui témoignent d’une activité économique parallèle et des produits stupéfiants prêts à circuler, et l’équation prend des allures de petit réseau structuré.

Reste à savoir si ce coup de filet marque le début d’une série de démantèlements ou seulement un coup d’arrêt ponctuel. En Martinique, où la circulation des armes de poing et des stupéfiants ne cesse d’inquiéter les autorités, chaque saisie est présentée comme une victoire symbolique autant que judiciaire. Pour les cinq hommes interpellés, l’heure n’est plus aux deals mais aux auditions : la DTPN tentera désormais d’établir si cette troupe n’était qu’un maillon ou le cœur d’une filière bien plus vaste

Patrice clech