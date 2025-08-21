Contre le narcotrafic, comme Trump avec ses 4000 marines dans les Caraïbes, la France doit déployer l’armée sur les côtes des Antilles ! L’édito de Michel Taube

Puisque c’est une guerre, il faut mobiliser l’armée !

40 % de la drogue qui circule dans l’Hexagone transite par les Antilles françaises. La nouvelle loi sur le narcotrafic (dont Bruno Retailleau a été l’un des principaux artisans lorsqu’il présidait groupe LR au Sénat avant de devenir ministre de l’Intérieur), votée à la presque unanimité du Parlement, à part évidemment les sécessionistes de LFI, dote l’Etat de nouveaux moyens puissants de gagner cette guerre dans laquelle nous avons déjà perdu de nombreuses batailles.

Mais les narcotrafiquants ont pris tant d’avance et produisent tellement de violence dans les Antilles françaises où les règlements de compte se multiplient que la police et la gendarmerie ne suffiront pas à défendre la Guadeloupe, la Martinique et tout le pays.

Il faut donc placer un verrou sécuritaire puissant pour traquer les bateaux et les passeurs sur les différentes côtes et dans les ports des Antilles et de Guyane.

Une fois de plus l’exemple nous vient des États-Unis : Donald Trump vient de déployer 4000 marines dans les Caraïbes pour lutter efficacement contre le trafic de drogue et d’armes dans la région : un sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire, des avions de reconnaissance de type P8 Poseidon, des contre-torpilleurs et un croiseur lance-missiles guidés sont alloués au Commandement sud des États-Unis. La Marine américaine a confirmé également la mobilisation du bâtiment USS Iwo Jima, de la 22e MEU (une force expéditionnaire des Marines) et de deux autres navires du groupe amphibie, l’USS Fort Lauderdale et l’USS San Antonio.

Des idées pour des annonces de Bruno Retailleau ? Les Martiniquais et les Guadeloupéens attendent des réponses fermes et des solutions concrètes de la part du ministre de l’Intérieur, en concertation évidemment avec ses homologues de la défense et de la justice.

Michel Taube