Ghislaine Alajouanine : « Monsieur Gérald Darmanin, le TéléFlagrantDélit et le BM (Bracelet-Méfaits)*, garde à vue distancielle par Bracelet-Méfaits, sont la solution pour désengorger la justice et éviter la récidive des cambrioleurs ».

Monsieur le Ministre de la Justice, cher Gérald Darmanin,

Puisque vous travaillez activement à la préparation d’un projet de loi de (profonde) réforme de la justice, je souhaite vous proposer une mesure innovante et opérationnelle à même de répondre à l’un des défis majeurs de notre politique sécuritaire : la lenteur de la réponse pénale.

En cas de flagrant délit, nous savons que les citoyens n’attendent pas seulement des lois, ils attendent des réponses immédiates : 71% des Français sont favorables à des mesures de sanction immédiate en cas de délit avéré (sondage IFOP de novembre 2024).

Vous appelez fort justement votre projet, Monsieur le Ministre : SURE. Ceci pour viser une Sanction Utile, Rapide et Effective.

Or quand un délit est commis sous nos yeux, filmé (donc preuve irréfutable à l’appui), comme j’en ai fait la désagréable expérience, il n’est plus tolérable qu’il faille attendre des semaines pour qu’une sanction intervienne. Surtout lorsque les malfrats récidivent immédiatement après avoir été arrêté à la suite de leur interpellation… J’en ai aussi fait cette encore, plus désagréable expérience.

Je vous propose, Monsieur le Ministre, d’intégrer dans votre projet de loi un article créant le TéléFlagrantDélit et le BM Bracelet-Méfaits, c’est-à-dire la garde à vue distancielle avec bracelet-méfaits.

Inspirée de ma vie de pionnière de la Télémédecine, le TéléFlagrantDélit est un dispositif de garde à vue distancielle, activé à la suite d’un flagrant délit constaté en direct, soit par les caméras de surveillance, les forces de l’ordre équipées, soit par des drones des forces de l’ordre.

Il serait ordonné par un Magistrat intervenant en visio-conférence directement dans le commissariat ou le lieu de retenue du malfrat par les forces de l’ordre.

Ce double dispositif offre, grâce aux moyens de notre époque, une réponse immédiate de la justice par une prise en charge judiciaire à distance (Avocat et Magistrat en visioconférence) et une sanction immédiate en cas d’éléments irréfutables.

Il représente une solution à la fois technologique, juridique et symbolique. Il serait très utile dans le plaider-coupable.

Le déclenchement du BM Bracelet – Méfaits instaure une restriction géographique, une alerte, une interdiction de contact (déjà utilisé à l’équivalence dans les cas de violences aux femmes). Le BM permettra de surveiller et restreindre le récidiviste sans saturation des établissements pénitentiaires.

Ce dispositif est efficace, économique et dissuasif. Il peut traiter 50 000 situations par an avec un coût inférieur de 70 % à une procédure classique. Il permet aussi de redonner aux forces de l’ordre, un outil utile et visible. Il s’inscrit dans une logique de justice rapide mais toujours encadrée. Et surtout il répond à une demande sociale forte sans entrer dans une logique d’automatisation aveugle.

Au final, ce dispositif restaure l’autorité publique en affichant une réponse ferme, visible et proportionnée, tout en tenant compte des risques pour les libertés, la présomption d’innocence et le droit à la défense.

Je vous suggère, Monsieur le ministre, d’expérimenter le dispositif dans cinq zones prioritaires, et je sollicite votre soutien pour lancer dès janvier prochain, une phase pilote.

Mais l’inscrire déjà rapidement dans la loi, sécurisera le dispositif.

Il est temps de montrer que l’État agit aussi vite et plus vite que les auteurs de délits !

Ghislaine Alajouanine MCc

Institut de France/Académie des Sciences Morales et Politique

Commandeur de la Légion d’honneur et de l’Ordre Nationale du Mérite

Présidente de L’Académie Francophone de Télémédecine et eSanté

*(dépôt INPI n°5166838).